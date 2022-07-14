مسؤول أمريكي: السعودية ستسمح لشركات الطيران "الإسرائيلية" بالتحليق فوق أراضيها بلا قيود

أكد مسؤول أميركي، اليوم الخميس، أن السعودية ستسمح "قريبا" لشركات الطيران "الإسرائيلية" بالتحليق فوق أراضيها بلا قيود، وستسمح برحلات طيران عارض مباشرة (تشارتير) من "إسرائيل" للمسلمين خلال موسم الحج.

وأشار المسؤول الذي تحدث لوكالة "رويترز" إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا الإجراء خلال زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى السعودية. وشدد على أن بايدن يركز خلال زيارته "على اندماج إسرائيل في منطقة الخليج، وخاصة مع السعودية".

وبدأت السعودية في السماح لشركات الطيران "الإسرائيلية" بالتحليق فوق أراضيها عبر ممر جوي خاص للرحلات الجوية من وإلى الإمارات والبحرين، بعد توقيع "اتفاقيات إبراهام" التي أدت إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين "إسرائيل" وهاتين الدولتين.

وتتطابق تصريحات المسؤول الأميركي مع ما أوردته وسائل إعلام عبرية، مساء أمس، الأربعاء، ومع التقارير التي سبقت زيارة بايدن إلى المنطقة، والتي أشارت إلى جهود أميركية حثيثة لوضع خارطة طريق لتطبيع تدريجي بين الرياض وتل أبيب يبدأ بفتح الأجواء السعودية للطيران الإسرائيلي.

لكن "إسرائيل" لم تحصل بعد على مثل هذا الامتياز للرحلات الجوية المتجهة إلى آسيا والقادمة منها، بما في ذلك الصين والهند.

وذكرت تقارير "إسرائيلية"، مساء أمس، الأربعاء، أن السعودية ستعلن خلال الأسبوع الجاري، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي، عن فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الإسرائيلية، في حين شدد مسؤولون أميركيون على أن "التعاون السري بين الرياض وتل أبيب زاد بشكل ملحوظ" خلال الفترة الأخيرة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، عن مسؤولين مطلعين على مجريات زيارة الرئيس الأميركي، قولهم إن التوقعات تشير إلى أن السعودية أنها ستسمح هذا الأسبوع لجميع الرحلات الجوية التجارية المتوجهة من وإلى "إسرائيل" بالتحليق في أجوائها.

وذكرت القناة أن الإعلان المرتقب سيشمل الإعلان عن السماح للمسلمين من فلسطينيي 48 بالسفر مباشرة إليها على متن رحلات طيران (تشارتير) مباشرة من مطار بن غوريون في اللد إلى مطار جدة في السعودية، من أجل أداء فريضة الحج.

من جانبها، قالت القناة 12 العبرية، نقلا عن مصادر مطلعة على تفاصيل زيارة بايدن، إن التوقعات ترجح أن تقدم السعودية على الإعلان رسميا، خلال الأسبوع الجاري، أنها ستسمح لجميع الرحلات الجوية من "إسرائيل" بالتحليق في مجالها الجوي.

كما أفادت القناة بأن "السعودية ستسمح للمواطنين المسلمين في إسرائيل بالسفر مباشرة من مطار بن غوريون إلى السعودية للمشاركة في موسم الحج".