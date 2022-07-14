تردد قناة الواقع Al Waqie الجديد 2022 على جميع الأقمار منها hotbird عربسات ونايل سات SD و HD

تردد قناة الواقع Al Waqie الجديد 2022 على جميع الأقمار منها hotbird وعربسات ونايل سات SD و HD ، ويبحث الملايين من الأشخاص في العديد من الدول عن تردد قناة الواقع من أجل ضبطتها على شاشات التلفاز من أجل مشاهدة برامج والنشرات التي تعرضها على مدار الساعة وبالمجان حيث سجلت القناة أروع المشاهدات بسبب المشاهدة الجميلة وفي هذا الصدد يقدم لكم فريق فلسطين اليوم وكالعادة يقدم بين ايديكم الإشارة التي من خلالها ستكون لديكم الاريحية التامة في مشاهدة هذه القناة الرائدة على مستوى الوطن العربي وغيرها .

وبسبب عمليات البحث المتواصلة يقدم لكم تردد قناة الواقع Al Waqie الجديد 2022 على جميع الأقمار منها hotbird وعربسات ونايل سات SD و HD بحيث يمكن للجميع المواصلة في متابعة هذه القناة التي وصلت اعداد المشاهدات في الأشهر الأخير إلى الملايين وهذا مؤشر واضح وكبير على أن القناة تحقق نجاحا باهرا في محتواها وعن التفاصيل فهي على النحو التالي :

تردد قناة الواقع Al Waqie الجديد 2022 على جميع الأقمار

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ جودة المشاهدة

10727 أفقي 27500 7/8 HD

تردد قناة الواقع الجديد 2022 SD

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ جودة المشاهدة

12345 أفقي 27500 5/6 HD

تردد قناة الواقع HD

أولا: برنامج البيت العامر.

ثانيا: كذلك تقدم برنامج هذا ربي.

ثالثا: برنامج روحانيات.

رابعا: كذلك تقدم برنامج ديوانية مكارم.

خامسا: برنامج كشف الحساب.

سادسا: كذلك تقدم برنامج منوعات فضاء الإبداع.

سابعا: برنامج أناناس.

ثامنا: كذلك تقدم برنامج مسابقة أبواب.

تاسعا: برنامج مطبخ Dison.

عاشرا: كذلك تقدم برنامج المدخل.

ضبط تردد قناة الواقع على نايل سات وhotbird

أولا: تردد قناة الواقع HD ، تشغيل جهاز الرسيفر عبر الريموت كنترول.

ثانيا: تردد قناة الواقع ، النقر على زر الضبط أو (Setting) من الخيارات الموجودة أمامكم.

رابعا: ونواصل معكم ، ثم بعد ذلك قم باختيار القمر الصناعي المراد تنزيله من قائمة الأقمار أو (Select satellite).

خامسا: وفي الخطوة قبل الأخيرة ، قم بإدخال البيانات الخاصة بالتردد في الخانات المخصصة لها.

سادسا: في نهاية ضبط تردد قناة الواقع ، الضغط على زر موافق؛ ومن ثم الانتظار قليلًا حتى الانتهاء من البحث وتنزيل القناة.