وزير الطاقة "الاسرائيلية": نعمل للوصول إلى اتفاق يحمي الأصول الاستراتيجية ل"إسرائيل"

قالت وزيرة الطاقة بحكومة الاحتلال، كارين الحرار، إنها عقدت اجتماعا مع الوسيط الأميركي ​آموس هوكشتاين​، بشأن مفاوضات ​الحدود البحرية​ مع ​لبنان​"، موضحة "أننا نواصل العمل من أجل التوصل إلى اتفاق يحمي الأصول الاستراتيجية لإسرائيل".

وكان الأمين العام لـ"حزب الله"، ​السيد حسن نصرالله​، قد أكد أمس أنه "إذا كان الهدف منع لبنان من استخراج ​النفط والغاز​ فلن يستطيع أحد أن يستخرج أو يبيع وأيًّا تكن العواقب"، لافتاً إلى أنه "إذا لم تصل ​المفاوضات​ لخواتيم سليمة فلن نقف فقط بوجه ​كاريش​ فالمعادلة الجديدة هي كاريش وما بعد كاريش وما بعد ما بعد كاريش، وخياراتنا برا وبحرا وجوا مفتوحة وموجودة على الطاولة واللعب بالوقت غير مفيد وكل ما يخدم القضية قادرون وسنقدم عليه بالشكل والوقت والحجم المناسب".

وعن مسيرات كاريش، أشار نصرالله، إلى "أننا لم ولن نلتزم مع أحد ومن حقنا اتخاذ أي خطوة بالوقت والحجم المناسب للضغط على العدو وسنقدم على ما يتطلبه الموقف دون تردد".

وذكر أن "هوكشتاين يضغط لمصلحة "إسرائيل"، وما جاء به حاجة أميركا للنفط والغاز وتهديد المقاومة ولولا مسيراتنا وصواريخنا الدقيقة وجرأتنا لما جاء".

وشدد على أن "الفرصة الذهبية المتاحة للترسيم هي بهذين الشهرين واذا لم نثبت حقنا قبل أيلول ستكون المهمة صعبة ومكلفة".