"فايننشال تايمز": أسعار النفط انخفضت إلى مستويات ما قبل حرب روسيا على أوكرانيا

أفادت صحيفة "​فايننشال تايمز​" الأميركية، بأنّ "أسعار النفط انخفضت إلى مستويات ما قبل حرب روسيا على أوكرانيا".

وفي السياق، ذكرت أنّ الصحيفة أن سعر عملة اليورو انخفض إلى أقل من سعر الدولار الأميركي، في أضعف مستوى له منذ العام 2002.

يُذكر أن مسؤولًا كبيرًا في ​البيت الأبيض​ أعلن في أواخر شهر حزيران الماضي، أن قادة ​مجموعة السبع​، سيطلقون العمل الهادف لوضع آلية لتحديد سقف للنفط الروسي بهدف ضرب مصدر مهم لعائدات موسكو، موضحًا أن مجموعة السبع "ستطلب من الوزراء العمل بشكل عاجل على وضع سقف لأسعار النفط بالتشاور مع دول أخرى والقطاع الخاص بهدف وضع مثل هذا السقف".

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لـ"حماية إقليم ​دونباس​"، جنوب شرقي أوكرانيا، على حدّ تعبير السلطات الروسية.

وأكد الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن "هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف".