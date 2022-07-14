تردد قناة سميرة سفره للطبخ نايل سات 2022 Samira TV، قناة سميرة، هي قناة جزائرية فضائية تركز بشكل خاص على المرأة العربية والجزائرية، تختص في الطبخ والخياطة وفن الديكور وكل ما يتعلق بالمرأة من خلال عرض برامج وورش عمل تلفزيونية مفيدة للمرأة في كافة المجالات، والقناة يتابعها جمهور كبير في الوطن العربي وكل مكان حول العالم، لذلك وحرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سنضع لكم هذه المقالة للحديث عن أحدث تردد قناة سميرة سفره للطبخ الجزائرية، وذلك تماشياً مع عمليات البحث المستمرة من قبل المتابعين للقناة عبر محرك قوقل.

تردد قناة سميرة 2022

وتأسست قناة سميرة عام 2013م وهي قناة مرجعية للمرأة الجزائرية والمغاربية والعربية، كما أنها تعتبر بوابة لكل من يريد تعلم فن الطبخ الجزائري بكل طباعة، والمطبخ العالمي باختلاف أذواقه، وتعرض على شاشتها أشهى الأكلات والوصفات السهلة والسريعة للتحضير بكل سهولة ويسر، كما تقدم دروسًا حول الخياطة والتفصيل والتدبير المنزلي والديكور وكل ما يتعلق بشؤون الأسرة والعديد من الاعمال التي تنفرد بها كل امرأة.

تردد قناة سميرة على جميع الأقمار

برامج قناة سميرة للطبخ

هشام كوك.

الزوج الرحال.

ملذات إكسترا.

وصفات أم وليد.

في دار شهرزاد.

في كرم الرشيد.

فن الطبخ مع ريم.

مطبخ وتدابير دداح.

حلوتنا بالشان والطبع.

وصفات شهية مع باهية.

طيب عالمي مع المايسترو.

كسكس وطبق مع توأم الطبخ.

تردد قناة سميرة للطبخ الجديد 2022

القمر التردد FEC/SR الجودة

نايل سات 10922 (V) 27500 – 7/8 SD

اسم القناة على قائمة القنوات “Samira TV“

طريقة استقبال تردد قناة سميرة الجديد

يمكنك استقبال تردد سميرة الجديد على كافة أنواع أجهزة الرسيفرات اتبع الخطوات التالية:

الدخول من الريموت كنترول على الإعدادات menu. اختيار التركيب Installation. الدخول على التثبيت اليدوي Manual installation. اختيار القمر الصناعي النايل سات. كتابة تردد سميرة الجديد، وباقي البيانات في الجدول أعلاه. الضغط على OK لبدأ البحث. بعد انتهاء البحث الضغط على Save.

تردد قناة سميرة TV على الهوت بيرد