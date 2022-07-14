الشيخ يعلن عن دفعة أسماء جديدة من الحاصلين على موافقات الهويات و تغيير العنوان

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الخميس، أسماء دفعة جديدة من الحاصلين على موافقات الهويات من المحافظات الشمالية وتغيير العنوان من المحافظات الجنوبية إلى المحافظات الشمالية.

وقال الشيخ: "نيابة عن فخامة الرئيس محمود عباس حفظه الله، أعلن لكم اليوم عن أسماء دفعة جديدة من الحاصلين على موافقات الهويات من المحافظات الشمالية وتغيير العنوان من المحافظات الجنوبية إلى المحافظات الشمالية، على أن نستكمل ما تبقى من موافقات في الأيام القادمة إن شاء الله".

وتابع: "حصلنا اليوم على عدد 214 موافقة تشمل طلبات للمتقدمين من المحافظات الشمالية للحصول على الهوية وجواز السفر الفلسطيني و901 موافقة على تغيير العنوان"، وأكد: "وكما وعدنا بأننا مستمرون في المتابعة الدائمة من أجل إنجاز ما تبقى من الأسماء".

وأضاف الشيخ أن الهيئة العامة للشؤون المدنية بكافة مديرياتها في المحافظات الشمالية ستكون مفتوحة اعتبارا من يوم الأحد المقبل (17-7-2022) لتسليم رسائل الموافقة الخاصة بالفئة المعلن عنها.

للمتابعة ومعرفة الأسماء الدخول إلى الرابط التالي