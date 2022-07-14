ديمبلي: أحلم بحصد دوري الأبطال مع برشلونة

علق الجناج الفرنسي عثمان ديمبلي، على تجديد تعاقده مع برشلونة، اليوم لخميس، ليستمر داخل صفوف البارسا حتى عام 2024.



وقال ديمبلي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "البقاء كان دائمًا هو الخيار الأول بالنسبة لي، أخبرت الرئيس والمدرب بذلك، تطلب الأمر وقتًا طويلًا، ولكن الكل سعيدًا الآن".



وأضاف: "هذا يوم سعيد للغاية، البارسا كان نادي أحلامي منذ الصغر، وأتطلع لبداية الموسم لتقديم المساعدة، ولتقديم كل شيء للفوز بالألقاب".



وعن أهدافه بالنسبة للموسم المقبل: "القتال على لقب الدوري إضافة إلى دوري الأبطال، الفوز بدوري الأبطال يمثل حلمًا بالنسبة لي، وسأقدم كل شيء لتحقيق ذلك".



وتابع: "هناك الكثير من الأشخاص الذين قدموا لي الكثير من المساعدة في هذا النادي، السنوات الثلاث الأولى كانت صعبة للغاية بالنسبة لي، ولكن كل شيء تغير، الآن أحظى بثقة الجميع، وأصبحت لاعبًا أفضل".



وأتم: "آمل أن أصبح الأفضل في مركزي، وأن يكون ذلك العام جيدًا للغاية بالنسبة لي وللبارسا".