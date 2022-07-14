وقفة احتجاجية في نابلس ضد زيارة بايدن للمنطقة

نظمت لجنة التنسيق الفصائلي، اليوم الخميس، وقفة في ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس، احتجاجًا على زيارة بايدن للمنطقة، وانحيازه التام لـ"إسرائيل".

وشارك في الوقفة ممثلون عن فصائل العمل الوطني والمؤسسات والفعاليات المختلفة، حيث رفعوا الأعلام الفلسطينية، واللافتات التي تؤكد على رفض الموقف الأميركي المنحاز تمامًا لصالح اسرائيل، كما رددوا هتافات ضد الاحتلال وضد السياسة الأميركية.

وألقى كل من نصر أبو جيش ممثل لجنة التنسيق الفصائلي، والقيادي في حركة "فتح" ناصر جوابرة، كلمتين، أكدا فيها أن حقوق شعبنا الفلسطيني ليست للمساومة، وهي حقوق ثابتة استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية.

وطالب المشاركون في الوقفة المجتمع الدولي وفي طليعته الإدارة الأميركية بوقف سياسة الكيل بمكيالين، وعدم اهمال حقوق الشعب الفلسطيني.