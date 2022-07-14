لجان المقاومة: نرفض زيارة بايدن لأرضنا ومنطقتنا العربية

أكد مدير المكتب الإعلامي للجان الـمــقاومة الشعبية في فلسطين أ.محمد البريم" أبو مجاهـد، على رفض زيارة بايدن لأرضنا ومنطقتنا العربية، داعياً الأنظمة العربية لأن تعبر عن إرادة شعوبها وأن تكون إنعكاسا لها في رفضها لهذه الزيارة وأهدافها الخبيثة .

وقال أبو مجاهد، في تصريح صحفي :"تأسيس حلف ناتو شرق أوسطي هو تهديد للأمن القومي العربي وللمنطقة بأسرها وشرعنة للإحتلال والعـ.ـدوان وإستباحة دمنا بغطاء عربي".

ودعا السلطة إلى التحلل من كافة الإتفاقيات والمعاهدات مع الكيان الصـهـيوني الذي يوغل يوميا بدماء أبناء شعبنا الفلسطيني والتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وإعادة الإعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية ولميثاقها القومي الفلسطيني الذي ينص على حقنا في الـمـقـاومة حتى العــودة وتحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني.

كما دعا أبو مجاهد، كافة أبناء وأحرار أمتنا العربية إلى رفض هذه المؤامرة وأهدافها الخبيثة والتعبير عن ذلك الرفض بكل الطرق الممكنة .