من هو الشخص النرجسي-ما هي النرجسية؟، النرجسية تعني حب النفس أو الأنانية، وهو اضطراب في الشخصية حيث تتميز بالغرور، والتعالي، والشعور بالأهمية ومحاولة الكسب ولو على حساب الآخرين. وهذه الكلمة نسبة إلى أسطورة يونانية، ورد فيها أن نركسوس كان آية في الجمال وقد عشق نفسه حتى الموت عندما رأى وجهه في الماء، وتعود أصول تلك الكلمة إلى أسطورة يونانية ورد فيها أن (نركسوس) كان آية في الجمال وقد عشق نفسه حتى الموت عندما رأى وجهه في الماء، والنرجسية مشكلة ذات جذور اجتماعية وثقافية وهي أحد العوامل في تقييم الشخصية، لذلك وضعنا لكم هذه المقالة للحديث عن صفات الشخص النرجسي، وما هي معنى كلمة نرجسي وهيك

من هو الشخص النرجسي؟



النرجسي هو شخص أناني يحب نفسه، يظن أنه الأجمل وأن الآخرين ليسوا بجمال مثله، فيسمح لنفسه بالاستفادة من الآخرين والضحك عليهم، هو نفسه يعتقد أنه نوع نادر ومميز لا يفهمه إلا الأشخاص المميزون.



فالنرجسي يصبح مستغلًا، ويقترب، ويبتز، مستخدمًا مزايا وشروط الآخرين لتحقيق مصالحه الخاصة، ستلاحظ أن النرجسيين يقدرون سلوكهم وأفعالهم، وهم يبالغون في مدح أنفسهم.

ما هي أعراض النرجسية؟

ما هي النرجسية

هناك العديد من الخصائص التي تتيح لك تمييز كلمة النرجسية قبل إصدار الحكم على الشخصيات، فيما يلي أعراض النرجسية:



في العلاقات الشخصية يركز النرجسيون على أنفسهم بدلاً من الآخرين.

من الصعب على النرجسي الحفاظ على علاقات شخصية طبيعية وهادئة.

لا يفهم نفسه وسلوكه النرجسي.

يجد النرجسيون صعوبة في إظهار التعاطف مع الآخرين.

النرجسيون يميزون أنفسهم بشكل كبير عن الآخرين.

إنه حساس للغاية تجاه أي إهانات أو إهانات وهمية.

لديه لغة جسد متعجرفة.

الإطراء المفرط للأشخاص الذين نعجب بهم.

يكره الناس الذين لا نحبهم.

يستخدم الآخرون بغض النظر عن التكلفة.

يتظاهر بأنه أكثر أهمية من الواقع.

يتفاخر بمهارة ومثابرة على إنجازاته.

يدعي أنه خبير في العديد من الأشياء.

لا يمكنه رؤية العالم من منظور الآخرين.

ليس لديه أي ندم على فعل أو امتنان لشيء.



ما هي خطورة الشخصية النرجسية؟

حددت هوتشكيس وسردت ما أسمته “خطايا النرجسية المميتة السبعة” في كتابها، وفي سياق الحديث عن معنى كلمة النرجسية، قمنا بإدراجها على النحو التالي:

العار: الشعور الكامن تحت كل الشخصيات النرجسية غير الصحية، وعدم القدرة على علاج العيوب بالطريقة الصحيحة.

التفكير السحري: يعتقد النرجسيون أنهم أفضل ويستخدمون التشوهات والهلوسة التي تسمى التفكير السحري، كما أنها تستخدم لتقليل الشعور بالعار من خلال تفريغه على الآخرين.

التكبر أو الغطرسة: يشعر النرجسي بالدونية أو التقلص في المستوى الاجتماعي، ويحاول إعادة تضخيم نفسه من خلال إهانة الآخرين أو إهانتهم.

الحسد: يحاول النرجسيون اكتساب شعور بالتفوق على القدرات المتفوقة للآخرين من خلال ازدراء الآخرين والتقليل من شأنهم.

الاستحقاق: النرجسيون لديهم توقعات غير معقولة للمعاملة الخاصة والطاعة التلقائية لأنهم يعتقدون أنهم مميزون، ويعد العصيان هو هجوم على تفوقهم.

الاستغلال: يمكن أن يتخذ أشكالاً عديدة، لكنه ينطوي دائمًا على استخدام الآخرين بغض النظر عن المشاعر أو الاهتمامات، عادة ما يكون الخصم في وضع الاستسلام، إنه صعب أو حتى لا يقاوم، أحيانًا يكون الاستسلام خادعًا أكثر من الواقع.

الحدود السيئة: النرجسيون لا يدركون أن لديهم حدوداً، والبعض الآخر مفصول وليس امتداداً للحدود، الآخرين إما موجودين لتلبية احتياجاتهم، أو أنهم غير موجودين على الإطلاق، أولئك الذين يقدمون الخدمات النرجسية للنرجسيين يعتبرون جزءًا من النرجسيين.

صفات الرجل النرجسي