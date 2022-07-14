ليفاندوفسكي يثير الغموض حول مستقبله

ظهر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بصورة مختلفة في تدريبات فريقه بايرن ميونخ، اليوم الخميس، ليزيد الغموض حول موقفه في الميركاتو الصيفي الحالي.



وأعلن ليفاندوفسكي رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ قبل موسم واحد من نهاية عقده، وسط اهتمام قوي من برشلونة بضمه.



وذكرت صحيفة "بيلد"، أن ليفاندوفسكي وصل تدريبات بايرن ميونخ متأخرًا بدقيقتين فقط، بعدما تأخر 6 دقائق أمس الأربعاء.



وادعت الصحيفة الألمانية، أن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا خرج من الملعب التدريبي في الساعة 10:30 صباح يوم الأربعاء، وكان آخر لاعب يغادر غرفة الملابس حيث بدا منفصلاً عن باقي زملائه.



وأشارت إلى أن الأمور كانت مختلفة تمامًا يوم الخميس، حيث تأخر المهاجم البولندي دقيقتين فقط، وتحسنت لغة جسده كثيرًا، حتى أنه انضم إلى الاحتفال بعيد ميلاد زميله الجناح سيرج جنابري، وكان يتحدث إلى زملائه في الفريق أكثر، واستقبل مدربه يوليان ناجلسمان بمصافحة.



وقدّم برشلونة عرضًا أخيرًا بقيمة 45 مليون يورو (38 مليون جنيه إسترليني) بما في ذلك المكافآت، لكنه لم يتلق ردًا حتى الآن من الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ أوليفر كان أو المدير الرياضي للنادي حسن صالح حميديتش.



من المعروف أن أبطال البوندسليجا مصرون على مقابل مادي قدره 50 مليون يورو (42 مليون جنيه إسترليني)، ولن يفكروا في السماح لليفاندوفسكي بالمغادرة بأقل من هذا الرقم.