أسعار القمح تهوي في الأسواق العالمية، يبحث الكثير من المتابعين حول العالم عن أسعار القمح التي تشهد تقلبات منذ بداية العام، وقد زادت عمليات البحث عن أسعار القمح في العالم عبر محركات البحث العالمية ومحرك جوجل، لذلك قررنا في "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" كتابة مقال بعنوان : أسعار القمح تهوي في الأسواق العالمية، بعد الانخفاض الكبير في أسعار القمح في السوق العالمية، ولمعرفة الأسعار تابع المقال.

تراجع أسعار القمح العالمية

تراجعت أسعار القمح العالمية بأكثر من 100 دولار لتعود إلى مستوياتها الطبيعية قبيل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وقد تراجعت أسعار القمح العالمية بأكثر من 100 دولار مقارنة بأعلى سعر سجّلته خلال العام الجاري البالغ (462.5 دولار) للطن في 17 مايو/أيار الماضي، على خلفية تداعيات الحرب الأوكرانية.

سعر طن القمح

وبلغ سعر طن القمح خلال تعاملات، أمس الأربعاء (334.37 دولار) قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى (340.39 دولار) للطن، لكنه عند مستويات ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية.

عودة القمح للأسواق

ويُشار إلى أنه توقع روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة اتفاقا الأسبوع المقبل يهدف إلى استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود، لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حذر من أنه لا يزال هناك "طريق طويل يتعين قطعه" قبل إجراء محادثات سلام لإنهاء الحرب.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار :"إن الاتفاق يشمل ضوابط مشتركة لفحص شحنات الحبوب في الموانئ على أن تضمن تركيا سلامة ممرات التصدير في البحر الأسود. وستنشئ تركيا أيضا مركز تنسيق مع أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة لصادرات الحبوب".

وكان غوتيريش أكثر حذرا قليلا، إذ قال : "نأمل في الأسبوع المقبل، أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق نهائي". وأضاف "أنا متفائل لكن الأمر لم ينته تماما بعد".

تراجع أسعار القمح العالمية

نهاية التضخم

وكانت تسببت الحرب في أوكرانيا لارتفاع أسعار الحبوب وزيوت الطهي والوقود والأسمدة، وأدى الحصار البحري إلى توقف الصادرات، مما قطع السبل بعشرات السفن وبات نحو 20 مليون طن من الحبوب عالقة في صوامع بميناء أوديسا.

وتعد أوكرانيا وروسيا موردان رئيسيان للقمح على مستوى العالم، إضافة إلى كون روسيا مُصدرا كبيرا للأسمدة فيما تعد أوكرانيا منتجا مهما لزيت الذرة ودوار الشمس.

وفي قطاع الطاقة، وبالتحديد الغاز الطبيعي، ما تزال إمدادات الغاز الروسي عبر خط نورد ستريم 1 متوقفة بشكل كامل منذ يوم الإثنين الماضي، ولمدة 10 أيام متواصلة.