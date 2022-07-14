تشلسي يخطف مدافع السنغال كوليبالي 

وصل المدافع السنغالي الصلب كاليدو كوليبالي إلى لندن، تمهيدا لانتقاله إلى نادي تشلسي.

وكشفت صحف إنجليزية، اليوم الخميس، أن كوليبالي(31 عاما) الذي يلعب في صفوف نابولي منذ عام 2014، سيوقع عقدا لمدة أربع سنوات مع تشلسي، مشيرة إلى أن قيمة الصفقة ستكون حوالي 40 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة :"أن كوليبالي سيخضع للفحص الطبي تمهيدا لتوقيع العقد، ثم سينضم مباشرة إلى فريقه الذي يعسكر حاليا في لوس أنجلوس لخوض سلسلة من المباريات التجريبية استعدادا للموسم المقبل".

ويشار إلى أن كوليبالي مثّل منتخب السنغال في 62 مباراة، وساهم بقوة في تتويجه بلقب كأس أمم أفريقيا مطلع العام الجاري.

جدير ذكره أنه عزز تشلسي صفوفه بجناح مانشستر سيتي رحيم سترلينغ، أمس الأربعاء، الذي لحق بالفريق إلى لوس أنجلوس، حسبما ذكرت "فرانس برس".