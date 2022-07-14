المزيني وش يرجعون السعودية عمان- فروع المزيني- نبذة عن المزيني ويكيبيديا، ونقدم لكم هنا في هذا المقال التفاصيل الكاملة عن المزيني وش يرجعون- أصول عائلة المزيني في السعودية، حيث تتركز عائلة المزيني منذ القدم والقبائل العربيةفي منطقة شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام، وتوسعت بعد ذلك وامتدت جذورها لتسكن بعض القبائل المملكة العربية السعودية وتستوطن في عدد من المدن، كما تعتبر عائلة المزيني أحد العائلات التي استوطنت المملكة العربية السعودية واستقرت فيها، ليكون لها مركز وشأن ولذلك تساءل الكثير من أبناء عائلة المزيني عن جذور عائلتهم والي أي قبيلة ينتمون، وسنرفق لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن المزيني وش يرجعون السعودية عمان- فروع المزيني- نبذة عن المزيني ويكيبيديا.

المزيني وش يرجعون السعودية عمان- فروع المزيني- نبذة عن المزيني ويكيبيديا

استقرت عائلة المزيني في المملكة العربية السعودية وتمركزت في كل من مدينة الرياض والقصيم وحائل والمجمعة، وأصبح لعائلة المزيني شأن كبير في المملكة نتيجة انجازات أبنائها وقدرتهم على تقلد مناصب مهمة في المملكة، وفيما يخص أصول عائلة المزيني فقد رجح علماء الأنساب أنها تعود الى فخود السرابتة، وهي أحد القبائل المنتمية لقبيلة بني مسعود من قبيلة مزينة من حرب، وهي من القبائل المشهورة في المملكة العربية السعودية.

من هو الجد الأكبر لقبيلة المزيني

عائلة المزيني من العائلات العريقة في المملكة العربية السعودية والتي تعود أصولها الى قبيلة بني مسعود من حرب، وتتميز هذه العائلة بالمراكز التي يتقلدها أبناءها وانجازاتهم، وقد أفاد خبراء الأنساب وبعض الدارسين لتاريخ العوائل أن الجد الأكبر لعائلة المزيني هو عبد الله بن نايف بن ضيف الله بن غازي بن محسن السرباتي بن مسعود المزني، وحسب الدراسات التاريخية فقد ورد ان جد العائلة كان أميراً على فخد السرابتة ورئيس قبيلة بني مسعود، فقد كان فارساً شجاعاً دافع عن القبيلة وخاص الكثير من الغزوات ضد الأعداء.

المزيني ويكيبيديا

ووفق أقوال المؤرخين وخبراء الأنساب فان جذور عائلة المزيني تعود الى بنو أوس وعثمان بنو عمر بن اد بن طاخةبن قمعة بن الياسبن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، ويرجح الخبراء أن اسم العائلة يعود الى اسم أمهم مزينة بنت كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوانبن عمران بن الحاف بن قضاعة، جدير بالذكر أن العائلة تتفرع الى عدة بيوت نذكرها كالتالي:

فروع قبيلة المزيني

أولاد سعيد.

بالمهاب.

أولاد غانم.

الحويل.

الجبارين.

الرويلة.

ديل آل عبد السلام.

لعلي.

خور الحمام.