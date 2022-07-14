طريقة التسجيل في رابط وظائف وزارة التربية والتعليم القطرية 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن خطوات تسجيل الوظائف في وزارة التربية والتعليم في دولة قطر، خاصة بعد ان لاحظ فريقنا زيادة البحث عبر محركات البحث جوجل عن وظائف وزارة التربية في قطر، لذلك قررنا ان نقدم لك عزيزي طريقة التسجيل في رابط وظائف وزارة التربية والتعليم القطرية 2022.

طريقة التسجيل في رابط وظائف وزارة التربية والتعليم القطرية 2022

رابط التقديم على وظائف وزارة التربية والتعليم القطرية للمقيمين والمواطنين أتاح لكافة الراغبين في الحصول على وظيفة المعلم إمكانية الالتحاق بها من خلال رابط قدمته الوزارة ساعد على سد احتياجات العمالة والتعيين في الدولة ومن مميزاته أنه لم يقتصر على مواطني قطر فحسب، وإنما اشتمل على كافة الأشخاص الموجودين على أرضها سواءً كانوا مقيمين أو مواطنين، وهذا ما سوف نوضحه في السطور التالية.

وزارة التربية والتعليم قطر

لذلك قدمت الوزارة رابط التقديم على الوظائف التعليمية القطرية يشمل المواطنين والمقيمين، وذلك من أجل الاستفادة من كافة العقول الموجودة على أرضها، وإحداث التطور الذي كان هدفًا رئيسيًا لها.

وتعددت الوظائف التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم على الموقع الرسمي لها، وهذا ما أعلنت عنه في بيان رسمي لها مع إيضاح رابط التقديم على وظائف تعليم قطر على كافة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وكان من بين تلك الوظائف ما يتطلب ذكور وإناث وأخرى تتطلب إناث فقط وأخرى رجال فقط، ومن خلال ما يلي سوف نوضحها:

طريقة التسجيل في رابط وظائف وزارة التربية والتعليم القطرية 2022

وظائف ذكور وإناث وظائف إناث وظائف ذكور

العلوم لغة إنجليزية طفولة علوم اجتماعية

فيزياء

لغة إنجليزية

مسار أدبي

علوم شرعية رياض أطفال طفولة

تربية خاصة

مسار علمي

رياضيات

أحياء مسار علمي معلم تقني

فني تقنية معلومات

لغة عربية

حاسب آلي

كيمياء

على الرغم من عدم تحديد المتقدمين للحصول على تلك الوظائف إلا أن هناك بعض المعايير التي سوف يتم انتقاء المدرسيين وفقًا لها، وهي الكفاءة التي تتيح لهم العمل بكل أريحية في تلك المهن، وقبول العمل في المدارس الحكومية بما تشتمل عليه من قواعد وأسس.

رابط التقديم على وظائف التعليم القطري

وفر ذلك الرابط الكثير من الأعمال التي يمكن أن يقوم بها المستفيد من أجل التقديم على تلك المهن، حيث يتم الاستعلام به إلكترونيًا، وفي حال الرغبة في التقديم عند توافر الشروط يمكن أن يتم التقديم بشكل إلكتروني.

لكن في حال التقديم يجب التأكد من صحة البيانات الموضوعة في الرابط، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط هنا.

شروط التقديم على وظائف التربية والتعليم للمقيمين

وضعت الوزارة بعض الشروط الخاصة بالمقيمين كما وضعت شروط خاصة بالمواطنين، ومن بين الشروط التي جاءت بها لتلك الفئة ما يلي:

• يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس.

• درجة البكالوريوس لا تقل عن جيد لمن كان المؤهل الخاص به داخل دولة قطر.

• في حال كان المتقدم من خريجي جامعات غير قطرية يجب ألا يقل المؤهل الخاص به عن جيد جدًا.

• لا بُد من امتلاك رقم شخصي للمتقدم للوظيفة ومسجل في دولة قطر.

• لا بُد من إتقان الحاسب الآلي.

• يكون لديه خبرة في مجال الوظيفة الراغب في الحصول عليها، والتي لا تقل عن 5 سنوات في حال كان من خريجي الجامعات الخارجية، أما إذا كان من خريجي الجامعات القطرية فلا بُد أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

• يجب عليه اجتياز المقابلات الشخصية والاختبارات.

• لا يقل عُمره عن 45 سنة.

شروط التقديم على وظائف وزارة التربية والتعليم للمواطنين

وُضعت بعض من الشروط التي يجب توافرها في كافة المتقدمين للحصول على الوظائف التي أعلنت عنها تلك الوزارة، والتي يجب التأكد من توافرها قبل الدخول على رابط التقديم على وظائف التربية والتعليم القطرية، ومنها ما يلي:

• لا بُد أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس في التخصص الراغب في العمل به بكلية التربية، أو غيرها من الكليات.

• لا يزيد عُمر المتقدمة عن 45 عام.

• لا بُد من إجادة استخدام الحاسب الآلي.

• على المتقدم اجتياز المقابلة الشخصية.

• في حال التقدم للعمل بمهنة مدرس في كلية تربية يجب أن تكون شهادة البكالوريوس بها تقدير جيد.

خطوات تقديم طلب توظيف في وزارة التربية والتعليم القطرية

لم تكتفِ الوزارة بوضع الرابط الخاص بالوظائف التعليمية الموجودة بها فحسب، وإنما أتاحت فرصة التقديم على الطلب من خلال اتباع بعض الخطوات الإلكترونية التي سوف نوضحها فيما يلي:

1. الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم القطري الرسمي الخاص بالمهن بالضغط هنا.

2. اختر الوظيفة التي تتناسب معك من بين الوظائف المتاحة ويكون مقياس التناسب بناءً على المؤهل والتخصص المراد الحصول عليه.

3. اضغط على التسجيل وقم بتسجيل حساب خاص بك على الموقع.

4. املأ البيانات المطلوبة بالطريقة الصحيحة وفي الأماكن المخصصة لها، والتي تشتمل على ما يلي:

• المؤهلات العلمية.

• المعلومات الشخصية.

• الخبرة والشهادات الموثقة.

5. قم بالضغط على تقديم الطلب.

رابط التسجيل في وظائف التربية والتعليم في قطر

للدخول إلى رابط التسجيل في وظائف التربية والتعليم في قطر اضغط هنــــــــــــــــــــــــا