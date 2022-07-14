تصريح مُقلق من مسؤول في منظمة الصحة العالمية

حذر مسؤول في منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أن إصابات كوفيد-19 ترتفع من جرّاء التطور الذي حصل في فيروس كورونا المستجد، لأنه صار أكثر ذكاء وقدرة على مراوغة الجهاز المناعي لدى الإنسان.

وقال المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية ديفيد نافارو :"إنه على الناس أن يحترموا الفيروس، لأنه أصبح قادراً على التطور والتغيير وهذا هو السبب في زيادة الإصابات".

وأوضح نافارو :"أن ذكاء" الفيروس يجعله قادرا على مراوغة الدفاعات التي يوفرها الجهاز المناعي، في حين بدأت دول كثيرة في العالم تعود إلى حياة شبه طبيعية.

وحذر المسؤول من تخلي الناس عن إجراءات الوقاية وانسجامهم في الحياة الاجتماعية، دون اكتراث بارتداء الكمامة التباعد الاجتماعي.

وتابع نافارو قائلا: "نصيحتي للجميع، رجاء، الفيروس لم يذهب بعد، فهو يقتل أناسا كثيرين، كما أنه مزعج أيضا، لا سيما في حالة الإصابة بكوفيد طويل الأمد".

ويُشار إلى أنه جاء تصريح المبعوث الدولي بينما تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن كورونا في بريطانيا، حاجز 200 ألف، بحسب إحصاءات رسمية.