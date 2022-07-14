كيف رد رونالدو على العرض السعودي؟

ذكرت وسائل إعلام أجنبية، أن ناديا من الدوري السعودي ينوي التحرك بقوة نحو التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد.

ويُشار إلى أنه عاد رونالدو إلى مان يونايتد في صيف 2021، قادما من يوفنتوس الإيطالي، لكن الفريق لن يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو ما دفع اللاعب للتفكير في الرحيل مجددا.

وقالت شبكة "CNN Portugal" :"إن رونالدو تلقى عرضا خرافيا للعب في الدوري السعودي".

بدورها كشفت صحيفة ريكورد البرتغالية عن رد كريستيانو رونالدو نجم الشياطين الحمر للعرض السعودي.

وأكدت الصحيفة، أن النجم البرتغالي رفض العرض الكبير من الدوري السعودي، مؤكداً طموحه بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت مصادر بأن النادي الذي لم يكشف عن هويته، ضم اللاعب من يونايتد مقابل 30 مليون يورو، بخلاف 20 مليونا لوكيل أعمال رونالدو.

ويُشار إلى أنه باقي المبلغ (250 مليون يورو) سيكون بنظام الراتب، وبعقد يمتد لموسمين، حيث سيتقاضى رونالدو أجرا بقيمة 125 مليون يورو سنويا.