روسيا تتهم أميركا بدعم أوكرانيا "استخباراتياً"

اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الخميس، أن الولايات المتحدة تقدم معلومات استخباراتية لأوكرانيا لقصف دونباس.

وقالت زاخاروفا :"استخدمت أوكرانيا قاذفات صواريخ متعددة "هيمارس"، استلمتها من الولايات المتحدة، التي لم تكتف بتوفير المعلومات الاستخباراتية الضرورية فحسب، بل قامت أيضا بإعارة مدربين سراً ساعدوا ممثلي نظام كييف في العمل على الاستهداف بشكل صحيح".

وكانت قد أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، عن إرسال أسلحة عسكرية متطورة إضافية إلى أوكرانيا تشمل قاذفات صاروخية وقذائف دقيقة.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية :" إن المساعدة البالغة قيمتها 400 مليون دولار أميركي تشمل 4 راجمات صواريخ من طراز "هيمارس".

وأضاف المسؤول :"سيحصل الجيش الأوكراني على ما مجموعه 12 راجمة "هيمارس"، وتتضمن حزمة المساعدات أيضا ألف قذيفة عيار 155 ميلي لقطع مدفعية قدمها حلفاء كييف الغربيون".

جدير ذكره أنه قدمت واشنطن مساعدات عسكرية إلى كييف بقيمة 6.9 مليارات دولار أميركي منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا بفبراير الماضي.