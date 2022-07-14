نادٍ عربي يُقدم عرضاً خيالياً لرونالدو

تتصدر الأخبار المتعلقة بإمكانية رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف مانشستر يونايتد عناوين التقارير الرياضية، وآخرها كان الحديث عن عرض مغرٍ من فريق سعودي لـ"صاروخ ماديرا".

ويُشار إلى أنه بعد إعلان رونالدو عدم رضاه عن طموح فريقه الحالي، ونيته الرحيل بحثا عن مكان يحقق له أحلامه الكروية، انتشرت أخبار مفادها أن أحد الأندية السعودية تقدم بعرض مالي ضخم يبلغ 300 مليون يورو، من أجل ضم النجم البرتغالي إلى صفوفه.

وقالت شبكة "سي إن إن" البرتغالية :"إن العرض المقدم من النادي السعودي لرونالدو، سيمنح مانشستر يونايتد 30 مليون يورو مقابل الانتقال.

وأضافت الشبكة :"أن رونالدو سيحصل على 250 مليون يورو رواتب مقسمة على موسمين، بينما سينال وكيله 20 مليون يورو".

وكانت تقارير رياضية قد أشارت إلى تواصل وكيل أعمال رونالدو مع أندية كبرى في أوروبا، بهدف التعاقد مع اللاعب، ومنها بايرن ميونخ الألماني وإنتر ميلانو الإيطالي وتشلسي الإنجليزي.

وفاجأ مدرب مانشستر يونايتد، في مؤتمر صحفي الاثنين: "رونالدو ليس للبيع. هو في خططنا، وهو الآن ليس معنا لأنه يواجه مشاكل عائلية، نحن نخطط للموسم المقبل بوجود رونالدو".

وأضاف المدرب: "كيف يمكننا جعل رونالدو سعيدا؟ لا أعرف حقيقة.. أنا أتطلع للعمل معه".