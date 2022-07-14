أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14 -7-2022، يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب في مصر، وخاصة التجار والمقبلين على الزواج وغيرهم، وقد لاحظنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" زيادة كبيرة في البحث عن أسعار الذهب في مصر عبر محركات البحث العالمية، ولهذا السبب نقدم لكم مقال بعنوان: أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14 -7-2022، ولمعرفة الأسعار تابع المقال للنهاية.

استقرار الذهب في مصر

استقرت أسعار الذهب في تداولات، اليوم الخميس 14 -7-2022، علي نفس التراجع الذي شهدته علي مدار الأمس بنحو 8 جنيهات ، في الأسواق المصرية، متأثرا بتراجع سعر الذهب عالميا.

كما جاء ذلك بعد تراجع سعر الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1716 دولارًا مسجلة أدنى مستوياتها منذ سبتمبر الماضي, متأثرة بصعود الدولار إلى أعلى مستوى في 20 عامًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 "الأكثر انتشارا و اقبالا في السوق المصرية " حوالي 995 جنيها، و هي نفس أسعار ختام تعاملات أمس،

سعر عيار 24

كما سجل سعر عيار 24 "الأعلى فئة " حوالي 1,126 جنيها للبيع و 1,137 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار "18"

ووصل سعر جرام الذهب عيار "18" حوالي 844 جنيها للبيع و 853 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 657 جنيها للبيع و 663 جنيها للشراء.

استقرار الذهب في مصر

سعر الجنيه والأوقية الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب و يزن جوالي 8 جرامات من الذهب إلي 7,880 جنيه للبيع و 7,920 جنيها للشراء، فيما سجل سعر أوقية الذهب " و التي تزن حوالي 31 جراما من الذهب و تعتبر وسيلة للاستثمار في الذهب " حوالي 35,010 جنيه للبيع 35,365 جنيه للشراء،

استقرار الذهب في مصر

سعر كيلو الذهب

و بلغ سعر كيلو الذهب حوالي 1,125,714 جنيه للبيع، و 1,137,143 جنيه للشراء.

ويُشار إلى أنه تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب عالمياً:

ارتفع سعر الذهب عالميا، في ختام تعاملات أمس، حيث سجلت العقود الفورية ارتفاعا بنسبة 0.54% لتسجل الأوقية سعر1735.62 دولار بعدما سجلت سعر 1733.99 دولار في بداية التعاملات المسائية، فيما سجلت العقود الآجلة ارتفاعًا بنسبة 0.52%، لتسجل الأوقية 1733.80 دولار.