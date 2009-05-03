شهوان لـ« فلسطين اليوم »:الحفلات في شوارع غزة مسموحة ولكن بشروط..!

فلسطين اليوم- غزة

طالب إسلام شهوان الناطق الإعلامي باسم شرطة غزة اليوم الأحد، المواطنين بالالتزام بالشروط التي حددتها الشرطة لإقامة الحفلات في شوارع قطاع غزة، مؤكداً أن هذه الشروط لضمان توفير الأجواء الملائمة لطلبة الثانوية العامة مع قرب امتحاناتهم النهائية.

وأكد شهوان في حديث لـ"فلسطين اليوم"، أنه يتعين على مقيم الحفلة التوجه إلى أقرب مركز للشرطة للتوقيع على تعهد بالالتزام بالشروط الواجبة مراعاتها عند إقامة أي حفل في الشوارع.

وأضاف شهوان، أن شروط إقامة الحفل هي انتهاء موعد الحفل حتى الساعة الحادية عشر مساءً، وخفض صوت مكبرات الصوت أثناء إقامة الاحتفال، ومنع المفرقعات النارية، وعدم أعاقة المرور في الشوارع العامة، وأخذ التصاريح اللازمة من شرطة المرور في حال إقامة الحفل في شارع عام.

وشدد الناطق باسم شرطة غزة، على أن هذه الإجراءات تأتي من أجل الحفاظ على المصلحة العامة وتوفير الأجواء المناسبة لدراسة الطلاب مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة، وضمان عدم إزعاج المواطنين.