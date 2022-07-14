أفضل طريق علاج الإمساك عند الحامل- علاج الإمساك عند الحامل بالأعشاب، دائما ما يكون للحمل وفترته تداعيات على صحة المرأة، سواء كانت أثار إيجابي أو سلبي والتي تصاحب دائما المرأة في فترة حملها ، فالمرأة في هذه الفترة التي تتكون من 9 شهور، تواجه مشاكل صحية كثيرة من شأنها التأثير على حملها، وغيرها، فبعض السيدات تعاني من الإمساك المستمر والمتواصل طيلة فترة الحمل، لذلك وضعنا لكم في فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة ضمن مواكبتها الدائمة لما تبحث عنه السيدة العربية وغيرها، للحدث عن أسباب الإمساك عند الحامل وأفضل طرق علاج الإمساك عند المرأة الحامل.

أسباب الإمساك عند الحامل

علاج الإمساك عند الحامل في الشهور الأولى

والإمساك عند الحامل هو أكثر أنواع الاضطرابات التي تُعاني منها المرأة طوال فترة الحمل، حيث يكون عبارة عن صعوبة شديدة في إخراج البراز وقد تُسبب ألم حاد في منطقة الشرج.

كما ينصح الأطباء بضرورة عدم تناول المرأة الحامل أي عقاقير طبية طوال شهور الحمل حرصاً على صحة الجنين

أعراض الإمساك عند الحامل

علاج الإمساك للحامل في الشهر الثامن

وفي مقالنا أفضل طريق علاج الإمساك عند الحامل- علاج الإمساك عند الحامل بالأعشاب، سنتعرف على أسباب وأعراض الإمساك عند الحامل من خلال النقاط التي وهي : ارتفاع نسبة هرمون البروجستيرون والذي يكون سبباً في ارتخاء العضلات الملساء في أعضاء مختلفة بالجسم.

القلق والخوف الشديد بسبب الولادة.

عدم ممارسة الحامل التمارين الرياضية طوال فترة الحمل.

ألم حاد في منطقة الحوض.

الشعور بالجفاف.

تناول كميات من الحديد في فترة الحمل.

انتفاخ شديد في البطن.

ألم في المعدة.

الشعور بألم مُزمن في فتحة الشرج.

تشنجات البطن.

الشعور بامتلاء المعدة.

عدم الرغبة في تناول الطعام.

مُضاعفات الإمساك عند الحامل

علاج الإمساك للحامل في الشهر الثاني

وفي مقالنا أفضل طريق علاج الإمساك عند الحامل- علاج الإمساك عند الحامل بالأعشاب، سنوضح لكم مضاعفات الإمساك عند الحامل ، فمن المضاعفات :

- إصابة فتحة الشرج بالبواسير والتي تكون أعراضها حكة شديدة في الشرج مع حدوث نزيف حاد بالمستقيم" شرخ شرجي يجعل الحامل تشعر بالألم أثناء الجلوس، الأمر الذي يتطلب مراجعة الطبيب على الفور.

علاج الإمساك عند الحامل بالأعشاب

وطرق علاج الإمساك تتنوع وتختلف فهناك طرق بالطب والدواء وهناك طرق علاج بالأعشاب، لذلك تجد طرق العلاج متعددة وكثيرة ، لذلك وفي مقالنا سنوضح لكم أفضل الطرق لعلاج الإمساك عند المرأة الحامل بالأعشاب وكذلك علاج الإمساك بشكل عام، وهي على النحو التالي:

الليمون: يُضاف عصير الليمون إلى كوب ماء دافئ والذي يُساعد في تحفيز وتنشيط الجهاز الهضمي وبالتالي التخلص من السموم المتواجدة في الجسم. بذور الكتان: من أفضل العلاجات التي تُستخدم في القضاء على الإمساك عند الحامل حيث يوجد به بعض الألياف والأحماض الدهنية، حيث من الممكن إضافة بذور الكتان مع كوب ماء وتناوله بشكل يومي. عصير الخوخ: حيث أن تناول هذا العصير يومياً أكثر من مرة يكون سبباً في القضاء على الإمساك كما يمكن إضافة القليل من الماء أو عصير الليمون من أجل المساعدة في تليين البراز. البرتقال: من أفضل العناصر المليئة بكثير من الفيتامينات الغذائية حيث أن تناول هذه الفاكهة بشكل يومي يُساعد في التخلص من الإمساك عند الحامل. الخضار: هناك بعض الخضروات التي تُساعد في تليين البراز مثل الكرفس، الكرنب والسبانخ. الحلبة: تُعتبر من أكثر الأعشاب التي تحتوي على مجموعة من الفوائد كما أنها تتميز برائحة قوية ومن الممكن أن يتم طهي هذه البذور أو عن طريق غلي القليل منها في الماء وتناولها مثل الشاي. الشعير: يحتوي على مجموعة من الألياف التي تُساعد في الشفاء من الإمساك عند الحامل، كما أنه يُساعد أيضاً في التقليل من نسبة السكر بالدم، ومن الممكن غليه في الماء لمدة 10 دقائق والاحتفاظ بالعصارة الصادرة منه وتناوله يومياً 3 مرات وذلك لمدة أسبوعين. بذور قطونا: من الأعشاب التي تُصنف إلى المُلينات حيث أنه يُساعد في التخلص من البراز بشكل كامل ولكن يجب تناوله بحذر حيث أنه يُسبب الغثيان وألم طفيف في المعدة. نبات الراوند: تحتوي على نسبة من المُلينات للمعدة حيث أنها تحتوي على التانين. نبات السنا: تُستخدم في علاج الإمساك بشكل سريع ويُفضل استخدامها على المدى القصير وتكون تحت إشراف الطبيب وذلك لأنها تُسبب تليف الكبد. الصبار: يحتوي على بعض العناصر التي تُساعد في تليين المعدة وبالتالي العلاج من الإمساك في وقت سريع. زيت الزيتون: من أفضل الزيوت الطبيعية التي تقضي على الإمساك عند الحامل في وقت قصير بدون أي ضرر حيث يُضاف إلى الطعام أو السلطة.

طرق الوقاية من الإمساك عند الحامل

تمارين لعلاج الإمساك عند الحامل

يفضل زيارة طبيب لاتباع نظام غذائي مليء بالألياف يكون مكون من الخضروات والفواكه.

ضرورة ممارسة الحامل الرياضة بشكل يومي 1/2 على الأقل.

تناول كميات كبيرة من الماء خلال اليوم.

تجارب علاج الإمساك للحامل

علاج الإمساك عند الحامل في الشهر السابع

علاج الإمساك عند الحامل في الشهر الرابع

وفي نهاية مقالنا أفضل طريق علاج الإمساك عند الحامل- علاج الإمساك عند الحامل بالأعشاب، نرجو منكم مشاهدة مقطع الفيديو المرفق لكم إعلاه، للاستفادة من علاج الإمساك طيلة فترة الحمل، ختاماً نرجو لكم في فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، السلامة التامة والشفاء العاجل والكامل من الإمساك وغيرها من الأمراض.