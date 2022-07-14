بعد رفع الفائدة.. تراجع أسعار النفط العالمية، يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار النفط العالمية وخاصة التجار والمستثمرين، ونتيجة لزيادة البحث عن أسعار النفط العالمية قررنا في "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" كتابة مقال بعنوان: بعد رفع الفائدة.. تراجع أسعار النفط العالمية، آملين أن ينال المقال إعجابكم، ولمعرفة الأسعار تابع المقال للنهاية.

تراجع أسعار النفط العالمية

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بما يزيد عن دولارين في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون على احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل كبير، الأمر الذي من شأنه أن يحد من ارتفاع التضخم لكنه في نفس الوقت سيلحق الضرر بالطلب على النفط.

سعر خام برنت

وقد نخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر أيلول 2.14 دولار إلى 97.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 1038 بتوقيت جرينتش بعد أن استقرت دون 100 دولار للجلسة الثانية على التوالي أمس الأربعاء.

خام تكساس

وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس آب مقابل 93.78 دولار للبرميل بانخفاض 2.52 دولار.

ويُشار إلى أنه تراجعت أسعار النفط في الأسبوعين الماضيين بفعل مخاوف من الركود على الرغم من انخفاض صادرات الخام والمنتجات المكررة من روسيا بسبب العقوبات الغربية بالإضافة إلى تعطل الإمدادات من ليبيا.

تراجع أسعار النفط العالمية

توقعات بالصعود

ومن المتوقع أن يصعد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جهوده للتصدي لارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاما عبر رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا الشهر، بعد أن رسمت بيانات التضخم صورة قاتمة عن تسارع ضغوط الأسعار.

كما أقبل المستثمرون على شراء الدولار والذي غالبا ما يُنظر إليه على أنه ملاذ آمن. وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوياته منذ 20 عاما أمس الأربعاء، وهو ما يجعل شراء النفط أكثر تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

المخاوف من كورونا

كما أدت المخاوف من فرض قيود جديدة مرتبطة بالجائحة في العديد من المدن الصينية بهدف كبح تزايد الحالات المصابة بمتغير جديد شديد العدوى، إلى الحد من أسعار النفط.

في الوقت نفسه يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن السعودية غدا الجمعة حيث سيحضر قمة للحلفاء في الخليج ويدعوهم إلى ضخ المزيد من النفط.