الكسواني لـ"فلسطين اليوم": منع الاحتلال ترميم المُصلى القديم يؤكد مُضي الاحتلال للسيطرة على الأقصى

يوماً بعد يوم تتزايد التشقُقات داخل المصلى القديم بالمسجد الأقصى مع تساقط المزيد من الحجارة؛ ما يزيد القلق تجاه المسجد الأقصى المبارك الذي يواجه وحده استيطان وتهويد من قبل مستوطنين متطرفين وبحماية من جيش الاحتلال.

ولا يزال الاحتلال يمنع عمليات الترميم داخل المصلى القديم في المسجد الأقصى، حيث لا تزال تتساقط الحجارة من المصلى القديم بحسب مسؤولين بالمسجد الأقصى المبارك.

مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، حمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة نتيجة استمرار تساقط الحجارة داخل المصلى القديم بالمسجد الأقصى المبارك.

وأكد الكسواني خلال حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن آخر تساقط للحجارة من الأعمدة الصخرية داخل المصلى القديم كان يوم الجمعة التي سبقت عيد الأضحى المبارك، مبيناً أن السبب في ذلك هو منع الاحتلال لفرق الإعمار من إعمار المسجد الأقصى.

المصلى القديم بحاجة لصيانة دائمة

أوضح أن الأعمدة الاسمنتية والصخرية في المصلى القديم بحاجة لصيانة دائمة، مشدداً على على عدم استباعده أن يكون سبب تساقط الحجارة من الأعمدة في المسجد القديم ناتجة عن حفريات الاحتلال تحت السور الجنوبي والغربي للمسجد الأقصى.

وقال الكسواني :"حتى الآن لم يسمح الاحتلال للجنة الإعمار في الأقصى بالقيام بأعمال الترميم اللازمة فيه، موضحاً أن البناء في المسجد الأقصى عمره أكثر من 1300 عام ويحتاج لصيانة يومية سواء في المسجد القديم أو المصلى القبلي أو الجدار المحيط بالأقصى".

وأضاف :"يجب ألا يتدخل الاحتلال في شؤون لجنة الاعمار التي تقوم بواجبها تجاه ما تعاني منه جدران المسجد الأقصى من تشققات في ساحاته وأروقته ومساجده ونوافذه وكل ما يحتاجه من صيانة".

استمرار الاتصالات مع الأوقاف الأردنية

وأشار الكسواني إلى وجود تواصل مع وزارة الأوقاف الأردنية من أجل القيام بأعمال الترميم للأقصى، مبيناً أنه في العادة تقوم وزارة الأوقاف الأردنية تقوم بالتواصل مع وزارة الخارجية الفلسطينية للسماح للجنة الإعمار للقيام بواجبها تجاه الأقصى.

فرض السيطرة على الأقصى

وبيّن أن الاحتلال يحاول من خلال منع ترميم الأقصى لفرض سيطرته على المسجد الأقصى، وفرض سيادته على شؤون الأقصى؛ وهذا ما يجعله يمنع عمليات الترميم في الأقصى.

وشدد الكسواني على أن إعمار المسجد الأقصى هو حق فلسطيني وليس منة من أحد، مبيناً أن الاحتلال ماضٍ في سياسته والفلسطينيون في مقابل ماضون في مواجهة مخططات الاحتلال التهويدية.