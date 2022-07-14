هنية: المحاولات الأمريكية دمج الكيان الصهيوني في المنطقة ستبوء بالفشل

أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، اليوم الخميس، أن محاولات الإدارة الأمريكية في إعادة هندسة المنطقة على أساس دمج الكيان المحتل فيها، وتوفير الأمن له عبر التحالفات مع بعض الحكومات العربية سوف تبوء بالفشل، لأنها تتعارض مع إرادة شعوب الأمة، وتتناقض مع الموروث الثقافي والفكري لهذه المنطقة.

وقال هنية في تصريح صحفي صادر عنه تعقيبا على محاولات الإدارة الأمريكية دمج الكيان وتوفير الأمن له :" ونحن مقابل ذلك ندعو إلى فتح حوار استراتيجي بين مكونات الأمة ودولها؛ يفضي إلى بناء تحالف سياسي يحمي المنطقة من الهيمنة والتطبيع والسيطرة على الثروات".

وأضاف:" نؤكد في الوقت ذاته أن شعبنا الفلسطيني لن يقع مجددا في حبائل الوهم وسراب المفاوضات التي ضربت القضية في الصميم، وإن خيارنا هو الاستمرار في المقاومة الشاملة حتى يندحر المحتل ويعود الشعب إلى وطنه والقدس المباركة".

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، إلى المنطقة في زيارة تستغرق قرابة الـ5 أيام، بدأت أولى محطاتها للكيان الصهيوني يمكث فيه لمدة يومين، وغداً الجمعة سيتحرك تجاه مدينة بيت لحم ومن ثم إلى السعودية.

وفور وصوله الكيان الصهيوني، عبر بايدن عن دعمه للأيديولوجية وراء تأسيس "إسرائيل" على أراض ذات جذور يهودية قديمة و تأكيد الرغبة الأمريكية في استئناف المفاوضات المتوقفة بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين منذ عام 2014، واصفا حل الدولتين بأنه "أفضل أمل".

وأضاف :" لقد قلت من قبل وأقول الآن - ليس عليك أن تكون يهوديًا حتى تكون صهيونيًا، كرئيس يمكنني القول إن علاقتنا مع إسرائيل أعمق وأقوى من أي وقت مضى والولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، وعلاقتنا معها أقوى وأعمق مما كانت عليه في السابق".

وتابع :"السلام مهم لجميع شعوب المنطقة وسأتحدث عن حل الدولتين وسنبحث دعمنا المستمر لحل الدولتين ونريد السلام ولا نريد لأخطاء الماضي أن تتكرر".

وأشار بايدن إلى أن بلاده تدعم القبة الحديد ية ومنظومة الليزر في إسرائيل" ستعمل على تعزيز منظومتها الدفاعية بما في ذلك القبة الحديدية.