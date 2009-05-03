تعرض الصيادين لإطلاق نار والمقاومة تتصدى لقوة إسرائيلية شرق خان يونس..

فلسطين اليوم-غزة

تصدى رجال المقاومة الفلسطينية، اليوم الأحد (3/5)، للقوات الإسرائيلية المتوغلة شرق خان يونس (جنوب قطاع غزة)، فيما فتحت قوات الاحتلال النار تجاه قوارب الصيادين شمال القطاع.

وقالت "ألوية الناصر صلاح الدين"، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية في بيان لها، إنها قصفت فجر اليوم الأحد، تجمعاً لقوة خاصة إسرائيلية توغلت شمال شرق خان يونس بقذيفة "هاون" من عيار 100 ملم.

وأضافت الألوية إن القصف طال قوة خاصة توغلت شرق بلدة القرارة الواقعة شمال شرق خان يونس بقذيفة "هاون" رداً على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة والضفة المحتلة.

ومن جهة أخرى؛ قالت مصادر فلسطينية إن زوارق حربية إسرائيلية فتحت نيران رشاشاتها تجاه قوارب الصيادين في عرض بحر منطقة السودانية شمال قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن القصف الإسرائيلية تسبب في أضرار وتلف في شباك الصيادين وأجبرهم على مغادرة البحر.