ديمبلي سيبقى مع برشلونة حتى 2024

جدد لاعب الوسط الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي، الخميس، عقده مع برشلونة حتى العام 2024، بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني.

ويُشار إلى أنه يُعدّ هذا التمديد نهاية مسلسل طويل من المفاوضات المتواصلة منذ أشهر عدّة، بعدما أعلن في وقت سابق نية اللاعب الرحيل عن النادي، ليعود ويتوصل الطرفان أخيراً إلى اتفاق يقضي ببقائه في "كامب نو".

وكانت شهدت العلاقة بين الجانبين توتراً ملحوظاً الموسم الماضي، حيث طرد مدرب البرسا تشافي هيرنانديس، ديمبيليه من مجموعة الفريق وأعطاه إنذارًا نهائيًا: التمديد أو المغادرة. لكن في غضون ستة أشهر، نجحت إدارة النادي في التوصل إلى اتفاق رسمي.

وقالت وسائل إعلام كاتالونية :"أن ديمبلي وافق على تخفيض راتبه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها النادي".

جدير ذكره أنه يضع ديمبلي في رأس اولوياته الاستمرار في التألق مع ناد ذائع الصيت كبرشلونة في محاولة استعادة مكانه في المنتخب الفرنسي قبل كأس العالم 2022 في قطر (21 نوفمبر - 18 ديسمبر).