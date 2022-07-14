من هي زوجة جو بايدن- تفاصيل حياة الرئيس الأمريكي جون بايدن

يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن الأراضي الفلسطينية المحتلة، لذا يسأل الناس عن زوجة جو بايدن وتفاصيل حياتها الشخصية والسيرة الذاتية، حيث أن حياة الرؤساء والقادة والسياسيين مثار اهتمام للمواطنين، وبالرغم من بقاء الحياة الخاصة لأغلب الحكام طي الكتمان، إلا أن الصحافة والإعلام يبحثون دومًا حول أهم المعلومات عن عائلات وزوجات السياسيين المشهورين، فمن هي زوجة جو بايدن الرئيس الأمريكي الحالي.

من هو جو بايدن ويكيبيديا

جوزيف روبينيت بايدن الابن المعروف بجو بايدن هو الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية، استلم منصبه في رئاسة أمريكا في العشرين من شهر كانون الثاني يناير عام 2021 خلفًا للرئيس السابق دونالد ترامب، وجو بايدن من مواليد العشرين من شهر تشرين الثاني نوفمبر عام 1942 فهو في الثمانين من العمر وهو عضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي، وكانت له حياة سياسية حافلة عبر مسيرة حياته، ومن أهم مناصبه السابقة كان تسلمه منصب نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما في الفترة الممتدة بين عامي 2009 و2017.

جو بايدن السيرة الذاتية

فيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بالسيرة الذاتية للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن:

الاسم الكامل: جوزيف روبينيت بايدن الابن.

تاريخ الولادة: العشرون من شهر تشرين الثاني نوفمبر سنة 1942.

مكان الولادة: سكرانتون بنسلفانيا.

العمر: ثمانين عامًا.

الجنسية: أميركي.

الديانة: مسيحي.

الزوجة الحالية: جيل بايدن.

الزوجة الأولى: نيليا هنتر.

الأولاد: بو بايدن وهنبر بايدن وآشلي بايدن.

المهنة: محامي وأستاذ جامعي وسياسي ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية السادس والأربعين.

من هي زوجة جو بايدن

إن جيل ترايسي جاكوبس بايدن هي الزوجة الحالية للرئيس الأمريكي جو بايدن، وقد تزوجا منذ عام 1977، وكان لجو ابنين اثنين من زوجته الأولى، عاشا معه ومع زوجته جيل؛ لأن أمهما كانت قد تعرضت لحادث مرور تسبب بوفاتها، ولجو وجيل ابنة وحيدة هي آشلي البالغة من العمر واحد وأربعون عامًا فهي من مواليد عام 1981، واستمر الزوجان بتربية عائلتهما ورعاية شؤونها لتصبح اليوم جيل بايدن السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تقلد زوجها جو بايدن منصب الرئيس الأمريكي في العام الماضي 2021.

تفاصيل حياة جيل زوجة بايدن السيرة الذاتية

يتساءل الكثيرون حول الحياة الشخصية والمسيرة المهنية والذاتية لزوجة الرئيس الأمريكي صاحبة لقب السيدة الأولى لدولة عظمى في العالم، وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بالسيرة الذاتية لجيل بايدن:

الاسم الكامل: جيل ترايسي جاكوبس بايدن.

تاريخ الولادة: الثالث من حزيران يونيو عام 1951.

العمر: واحد وسبعون عامًا.

مكان الولادة: بلدية هامنتون في ولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية.

الجامعة: جامعة ديلاوير وجامعة ويست تشيستر وجامعة فيلانوفا.

الديانة: مسيحية رومانية كاثوليكية.

الجنسية: أمريكية.

عدد الأولاد: واحدة.

الزوج: جو بايدن.

الأب: دونالد سي جاكوبس.

الأم: بوني جين.

المهنة: مدرسة ومؤلفة وسياسية وسيدة أولى للولايات المتحدة الأمريكية.

الحزب: الديمقراطي.

زوجة بايدن الحياة الشخصية

ولدت جيل بايدن في ولاية نيوجيرسي عام 1951، وتنقلت مع أسرتها في عدة أمكنة وعاشت مع أربعة أخوة، تَزوجت في شهر شباط فبراير عام 1970 من جيل ستيفنسون وهو لاعب كرة قدم سابق، وقررا الانفصال في عام 1974 بعد مضي أربعة أعوام على زَواجهما دون وجود أولاد، لتعود جيل في عام 1975، وتلتقي بجو بايدن الذي كان والدًا لطفلين توفيت والدتهما في حادث مروري، وكان موعدهما مدبرًا من قبل شقيق جو، وقد أعجب الطرفين ببعضهما ولم تكن إجراءات طلاقها من زوجها الأول قد انتهت بعد، وبعد إتمام الطلاق تخرجت من الجامعة بدرجة بكالوريوس في الآداب، وتزوجت من جُو بَايدن في السابع عشر من شهر يونيو حزيران عام 1977، وأنجب الزوجان ابنتهما الوحيدة آشلي بعد ذلك بأربع سنوات، ولا يزال الزواج قائمًا حتى اليوم.