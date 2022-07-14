مباحث التموين تضبط 626 قطعة من المفرقعات في غزة

ضبطت مباحث التموين بمحافظة غزة، 626 قطعة من المفرقات، وذلك خلال مهمة قامت بها المباحث لمتابعة وملاحقة مروجي الألعاب النارية.

وبينت مباحث التموين أنها تابعت إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، التي تُروِّج للمفرقعات استطاعت الوصول إلى أحد مروجي هذه المفرقعات الخطرة.

وأوضحت مباحث التموين أنها أحالت المذكور والمضبوطات للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه وفقاً للقانون.

وشددت على أنها تحارب هذه الأفة الخطرة لما تشكله من خطر على سلامة المواطنين والمجتمع الفلسطيني.

ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع قرب إعلان نتائج الثانوية العامة في قطاع غزة، الذي يُعتبر موسمًا لاستخدام مثل هذه المفرقات التي تشكل خطرًا كبيرًا على سلامة المواطنين، وتجعلهم عرضة للإصابة بجروح مختلفة.