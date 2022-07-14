للمرة الثالثة: محكمة الاحتلال تؤجل محاكمة الأسير المضرب عواودة

أكدت مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الخميس 14/7/2022، أن ما يسمى محكمة عوفر الصهيونية قررت تأجيل إصدار قرارها بشأن أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام خليل محمد عواودة للمرة الثالثة.

وأوضحت مهجة القدس أن المحكمة أجلت قرارها بخصوص عواودة حتى يوم الأحد 17/07/2022 بالرغم من خطورة وضعه الصحي وفقًا للتقرير الطبي الذي تم تقديمه للمحكمة.

والمعتقل خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا/الخليل، حيث استأنف إضرابه عن الطعام في الـ2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا على وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديد لمدة أربعة شهور، علمًا أنّه معتقل منذ 27/12/2021، حيث أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة شهور، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة شهور، وهو متزوج وأب لأربع طفلات، وأسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال.