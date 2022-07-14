بدءاً من أغسطس ..إجراءات جديدة بشأن عمال غـــزة في الداخل المحتل

كشفت وزارة العمل بغزة، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة حول ملف تصاريح العمال في الداخل المحتل.

وقالت مديرة العلاقات العامة بالوزارة منال الحتة في تصريحات إذاعية، إنه اعتباراً من مطلع أغسطس القادم سيتم اصدار تصاريح "عامل" شاملة الحقوق وليس "احتياجات اقتصادية".

وأضافت الحتة أن الوزارة أرسلت 6 آلاف اسم مرشح للشؤون المدنية وإرسالها من طرفها للجانب "الإسرائيلي"، مشيرًأ إلى أنه الاحتلال رفض 4 آلاف اسم.

وأوضحت أن أي مواطن لديه سجل تجاري ليس "حقيقي" تحت بند "احتياجات اقتصادية" تعمل وزارة العمل على مساعدته للحصول على تصريح عمل، مبينة أن السجل التجاري "الحقيقي" طرف وزارة الاقتصاد والغرف التجارية.

وحول رابط التسجيل لتصاريح العمال، لفتت الحتة، أنه تم إغلاقه قبيل عيد الأضحى، مشيرة إلى لا يوجد أي معلومات عن إعادة فتحه من جديد.

وبينت أن الوزارة تجاوزت بند المستفيدين من الشؤون الاجتماعية في معايير التسجيل حتى لا يتم حرمانهم من الاستفادة.

وبشأن الأولوية في التسجيل، أوضحت الحتة، أن الأولوية للملفات القديمة وملف ٢٠١٩ معظم الأسماء أرسلت للجانب الاسرائيلي واستفادت من الحصول على التصاريح.

وأكدت أن الأولوية للعامل، أما الخريج يمكنه الاستفادة من معايير التفضيل وهناك برامج تشغيل مؤقت تستهدف فئات الخريجين.

ولفتت مديرة العلاقات العلامة في وازرة العمل، أن الرفض والمنع الأمني يصدر من الاحتلال وليس لغزة أية علاقة.