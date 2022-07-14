أسعار النفط عند أدنى مستوى في نحو 3 أشهر

تراجعت أسعار النفط، اليوم، دون مستوى 98 دولارا للبرميل، في ظل مخاوف من تشديد السياسة النقدية الأمريكية بعدما بلغ التضخم في يونيو 2022 أعلى مستوياته في 40 عاما بالولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 11:27 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.27% إلى 95.08 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" دون مستوى 98 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 11 أبريل الماضي، أي في نحو 3 أشهر، وفقا لما ذكرته وكالة "برايم".

ومن العوامل التي ساهمت في تراجع الأسعار، أظهرت بيانات تراجع الواردات النفطية اليومية في الصين إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو 2018.

كذلك أظهرت بيانات أمريكية ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بواقع 3.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 8 يوليو 2022.