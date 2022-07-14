الجهاد تُحيى ذكرى الشهيد نعمان طحاينة في منزل عائلته بجنين

أحيت حركة الجهاد الإسلامي في محافظة جنين بالضفة المحتلة، الذكرى السنوية الثامنة عشر لارتقاء الشهيد المفكر نعمان طحاينة في بيت عائلته بالسيلة الحارثية.

فقد زار وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في جنين منزل ذوي الشهيد القائد نعمان طحاينة، في بلدة السيلة الحارثية بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاده.

وترحم القيادي المُحرر خضر عدنان، على روح الشهيد القائد نعمان طحاينة وعلى شهداء السيلة الحارثية التي لا تزال ولادة بالأبطال المقاومين الذين يقارعون المحتل في شتى الميادين.

وذكر القيادي عدنان أن الشهيد طحاينة مجاهد صلب جمع بين القلم والبندقية، وكان منظرًا لفكر المقاومة ومجاهداً يقارع العدو.

وأكد عدنان أن هذه الزيارات لعوائل الشهداء تزيدنا إيمانًا وقرابًا لله، وتغيض الاحتلال وأعوانه، ولنجدد العهد والبيعة مع الشهداء على مواصلة الدرب وطريق التحرير نحو القدس بإذن الله.

وفي ظل الزيارة المشؤومة للرئيس الأمريكي إلى فلسطين المحتلة، بعث عدنان برسالة من بيوت الشهداء إلى الرئيس الأمريكي، قائلآ: "لا أهلاً ولا سهلاً بك في ديارنا".

وأكد عدنان، أن هذه الزيارة لن تقدم لنا شيئاً أو تعطينا حقنا من هذا الاحتلال، مؤكداً أن هذه الزيارة هي دعم لسياسات الاحتلال في قتل الفلسطينيين بتأييد أمريكي بالسلاح والأدوات.

جدير بالذكر أن الشهيد القائد نعمان طحاينة، ارتقى شهيداً في تاريخ 13-7-2004م، في كمين نصبته الوحدات الصهيونية الخاصة المتخفية بالزي المدني في حي الزهراء بمدينة جنين.