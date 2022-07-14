الأطر والاتحادات العربية ترفض زيارة بايدن وتؤكد أن خيار المقاومة الشامل

رفضت الأطر والاتحادات والمنظمات الشبابية والطلابية العربية زيارة بايدن للمنطقة ، مطالبةً بفضح أهدافها الإستعمارية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، ومواجهة محاولات المنظومة الإستعمارية التي تحاول دمج الكيان الصهيوني المؤقت في منطقتنا.

ودعت الأطر والاتحادات شبابنا العربي في الجامعات والمعاهد وميادين النضال المختلفة لاتخاذ موقف شجاع ورافض لنهج التطبيع والسياسات الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني المؤقت.

وطالبت الشباب العربي المقاوم للتصدي لتداعيات ومخرجات هذه الزيارة الخطيرة بما يحفظ أمانة الشهداء والمضحين ويصون حقوق شعوبنا ومصالحهم.

وأكدت على حقوق شعبنا العربي في فلسطين ولبنان وسوريا، في مقاومة المشروع الصهيوني لاستعادة الأراضي العربية المحتلة في لبنان وسوريا وكامل التراب الوطني الفلسطيني.

وجددت دعوتها للشباب الأحرار المناهضين لسياسة الاستكبار والهيمنة الأميركية إلى التضامن مع قضايا عالمنا العربي لاسقاط مشاريع الهيمنة الصهيوأميركية في منطقتنا..

وأكدت الأطر والإتحادات والمنظمات الشبابية والطلابية العربية على أننا في خندق المقاومة الشاملة لمواجهة هذا الإستعمار والإرهاب الصهيوأمريكي وحلفائهم، والتصدي لسياسات التطبيع والتعايش مع هذا الكيان المجرم.

المنظمات الموقعة على البيان:

1. اتحاد الشباب التقدمي الفلسطيني

2. جبهة العمل الطلابي التقدمية_ فلسطين

3. منظمة الشبيبة الفلسطينية - فلسطين

4. التعبئة التربوية في حزب الله- لبنان

5. اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني "أشد"

6. كتلة الوحدة الطلابية - فلسطين

7. هيئة دعم المقاومة- السودان

8. شباب التيار الشعبي- تونس

9. قطاع الشباب في حركة حماس - فلسطين

10. الحزب العربي الديمقراطي الناصري – مصر

11. منظمة الشبيبة التقدمية الفلسطينية "جبهة شعبية -ق.ع- "

12.الحشد الإعلامي - العراق

13. أمانة الشباب بحزب الرفاه- موريتانيا

14. عمدة التربية والشباب في الحزب السوري القومي الاجتماعي

15. الرابطة الإسلامية - الاطار الطلابي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين

16. مكتب الشباب والطلاب المركزي في الحزب العربي الديمقراطي - لبنان

17. ملتقى الشباب القومي العربي في الجزائر

18. رابطة بيت المقدس لطلبة فلسطين، الاطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في لبنان.

19. إئتلاف شباب ثورة ١٤ فبراير - البحرين

20. منظمة البيت العربي - المغرب