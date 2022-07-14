رابط أسماء المنحة القطرية الجديد- موعد صرف المنحة القطرية لاستلام 100 دولار لشهر 7 يوليو 2022

موعد صرف المنحة القطرية لاستلام 100 دولار لشهر 7 يوليو 2022- هو ما يتم البحث عنه في الوقت الحالي، خاصةً مع موعد صرف المنحة القطرية ورابط المنحة القطرية 100دولار عن شهر 7 الذي اعتادت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، صرفه، حيث تواصل الآلاف من الأسر المستفيدة من المنحة القطرية البحث عن موعد صرف المنحة القطرية لاستلام 100 دولار لشهر 7 يوليو 2022، التي تصرف بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، بقيمة 100 دولار كمساعدات نقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة، لذا يحرق فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، على نشر موعد صرف المنحة القطرية الـ100 دولار لشهر 7 يوليو 2022.

موعد صرف المنحة القطرية لاستلام 100 دولار لشهر 7 يوليو 2022

وصرفت المنحة القطرية 100 دولار لشهر 6 يونيو في 23/6/2022، بعد أن أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر يونيو من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة.

وتقدم المساعدات النقدية لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة، حيث أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

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فرق سعر الدولار الأمريكي الذي يتم صرفه للمنحة القطرية 100 دولار

من جهته، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، أن فرق سعر الدولار الأمريكي الذي يتم صرفه للمنحة القطرية يتم الاستفادة منه.

وأوضح معروف أن تثبيت سعر صرف الدولار بقيمة 310 شيكل للأسر المتعففة المستفيدة من المنحة القطرية، وفرق سعر الصرف بحسب قيمة الدولار أمام الشيكل بالسوق يتم الاستفادة منه بزيادة أعداد المستفيدين.

وبين معروف، أنه سيتم الصرف هذا الشهر لعدد 103 ألف مستفيد.

معايير صرف المنحة القطرية لاستلام 100 دولار لشهر 7 يوليو 2022

أكدت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت، أن عدد المبلغ المستفيدين من المنحة القطرية يبلغ 160 ألف مستفيد وأن الأسماء التي يتم صرف المنحة القطرية لها يتم اعتمادها من الأمم المتحدة.

وأوضحت أن معايير اختيار المستفيدين من المنحة يتم وفق فريق بحث اجتماعي كامل للمستفيدين والإعلان عن صرف المنحة القطرية مربوط بقدوم السفير العمادي لقطاع غزة، لافتة إلى أن الإعلان عن صرف المنحة القطرية يتم عن طريق اللجنة القطرية.

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رابط المنحة القطرية الجديد شهر 7-2022

وبينت الكحلوت أن التسجيل للمنحة القطرية متوقف من شهر 8 2021 ولم يتم فتح رابط التسجيل لحتى الآن، مشيرة إلى أن هناك ما يقارب 50 ألف أسرة على لوائح الانتظار لتستفيد من المنحة القطرية ولم يتخذ قرار من اللجنة القطرية للصرف لهم.

كما أشارت الناطقة باسم الوزارة إلى وجود معايير يتم اعتمادها من اللجنة القطرية ووزارة التنمية الاجتماعية قبل صرف المنحة ولا يتم رفع أي اسم مستفيد من المنحة القطرية إلا من يثبت أن له مصدر دخل آخر.

وقالت :" ما يتم اعتماده من أسماء المستفيدين في كل مرة يختلف عن الدفعة التي تليها وحينما يكون عدد أسماء المستفيدين مائة ألف أو أقل يتم صرف المنحة على سعر الدولار في السوق، مؤكداً وجود مراجعة دورية وشهرية لكل الأسماء المستفيدة من المنحة القطرية.

وأضافت " كل من هو خارج البلاد يتم إيقاف المنحة عنه حتى يرجع للبيانات".

موعد صرف المنحة القطرية 7- 2022

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي:

أولاً: الشرط الأول في المنحة: من استلم أقل من 23 مرة .

ثانيًا: من استلم 23 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.

فيما يتعلق الحالات المتوفاة بعد مرور أربع أو خمس شهور، أوضحت " يتم وضع اسم الزوجة مكان الزوج تلقائياً و بخصوص الأسماء التي يتم رفعها من الاستفادة من المنحة القطرية يمكنها إحضار ما يثبت انها بدون عمل وسيتم إعادة لكشوفات الاستفادة من المنحة".

كما أوضحت " نحن في وزارة التنمية الاجتماعية لا نتعامل مع التقارير الكيدية ويتم اعتماد استمارة بحث تم إعدادها من قِبل البنك الدولي وتمت مراجعتها من قِبل الباحثين الاجتماعيين".

وبينت أن كل الأسماء التي قامت بتحديث أرقام هواياتها لم تفصل من المنحة ولكنها تأخذ وقت من أربع أو خمس شهور لتحديث بياناته وأن لكل برنامج من برامج وزارة التنمية الاجتماعية قاعدة بيانات يتم تحديثها باستمرار.