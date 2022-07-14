بالفيديو لحظات هروب أضاحي العيد في الصين

تشهد احتفالات عيد الأضحى كل عام انتشار فيديوهات لمواقف تحدث خلال نقل الأضاحي من مكان إلى آخر، أبرزها مشاهد هروب بعضها وتجوله في الأماكن العامة.

وتعد الخراف من الحيوانات التي يحرص المسلمون في الصين على تضحيتها في عيد الأضحى، ويرصد مقطع فيديو نشرته "شبكة تلفزيون الصين الدولية" مشاهد ترصد لحظة هروب بعضها في مشهد ساخر.

وتقول الشبكة: إنه تم رصد العديد من المشاهد الطريفة لهروب الخراف في شوارع منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم، التي يسكنها قومية الإيغور شمال غربي الصين.