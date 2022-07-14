عن زيارة بايدن: محبة وطمأنة لصديقه وتدرج في التطبيع مع السعودية

تصدرت زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وسائل الإعلام العبرية، خاصةً مايتعلق بأهداف الزيارة، وتداعياتها والنتائج المتوقعة منها خاصةً مايتعلق بالتطبيع.

وكان الرئيس الأمريكي وصل الأراضي المحتلة، والتقى المسؤولين "الإسرائيليين"، فيما سيلتقي رئيس السلطة محمود عباس غداً في مقر المقاطعة في بيت لحم بالضفة المحتلة.

ونقلت إذاعة الجيش، عن مايك هرتسوغ، سفير "إسرائيل" لدى الولايات المتحدة قائلاً: "نحن نسير في اتجاه التطبيع الإسرائيلي-السعودي، ستكون عملية تدريجية، ولن تحدث دفعة واحدة كما حدث مع الإمارات، لكن أعتقد أننا سنبدأ في رؤية براعمه بالفعل خلال زيارة الرئيس بايدن إلى السعودية"

فيما ذكر باراك رافيد من موقع "والا": شخص أعرفه جيدًا التقى بجو بايدن قبل 10 أيام وسأله عن الغرض من الرحلة، قال بايدن "أريد أن أظهر الدفء والحب، أريد أن يفهم الإسرائيليون كم أحب إسرائيل".

كما كشف موقع والا العبري، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيطلب من رئيس الوزراء يائير لابيد في اجتماعهم اليوم الخميس أن توسع "إسرائيل" مساعدتها العسكرية لأوكرانيا، هذا ما قاله مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية.