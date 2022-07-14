كيف يمكنك تبريد غرفتك دون مُكيف؟

قال كبير المتخصصين المستقلين في الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة بموسكو أندريه تيازيلنيكوف: إنه يمكن تبريد أجواء الغرفة دون مكيف هواء، وذلك باستخدام حوض من الماء البارد والجليد.

وأضاف الخبير، أنه يمكن أن تكون المروحة بالإضافة إلى حوض من الماء البارد، بديلا عن مكيف الهواء.

ووفق الخبير: "يمكنك وضع وعاء من الماء البارد والثلج على حافة النافذة وتبديله عندما يفقد برودته"، بحسب صحيفة "إزفيست".

ولاحظ الطبيب أنه إذا كان الشخص في غرفة حارة في المكتب ولا يمكنه الاستحمام بماء بارد، فمن الضروري الحفاظ على نظام الشرب، حيث نصح بشرب الماء البارد شيئا فشيئا وبشكل منتظم، كما أوصى بارتداء الملابس الأخف وزنا والأكثر اتساعا، أثناء ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف أنه يمكن غسل الوجه بالماء البارد من وقت لآخر ومسح منطقة الإبطين والصدر بمنشفة مبللة بالماء البارد، إضافة إلى تبليل قطعة القماش ووضعها على مؤخرة الرأس والجبهة.

بدورها، حددت طبيبة الأعصاب، فيكتوريا تولماتشيفا، عددا من القواعد لممارسة الرياضة في الجو الحار. ووفقا لها، فإن ممارسة الرياضة في الصيف تزيد من التعرق وترفع ضغط الدم وتكثفه.

وأشارت الطبيبة إلى أنه يجب عدم ممارسة الرياضة تحت أشعة الشمس بشكل مباشر وأن تتم في الظل، ومن الأفضل ألا تكون من الرياضات القوية، بل من الأفضل ممارسة تمارين الإطالة أو البيلاتيس أو اليوغا.

وشددت على أنه بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تستمر مدة الرياضة في الصيف لأكثر من 60 دقيقة في اليوم.