ظاهرة القمر العملاق 2022.. ظاهرة القمر الوردي الفراولة، يبحث مئات الملايين من الناس عن ظاهرة القمر العملاق، إذ ينظرون في هذه اللحظات إلى منظر خلاب جدا، فهم ينظرون إل خلق الله سبحانه وتعالى، ولا ينوون اغماض أعينهم عن رؤية هذه الظاهرة الجميلة جدا، لأنها تحدث مرة واحدة في العام، فهي لحظة ينتظرها مئات الملايين حول العالم، لمشاهدة عظمة الخالق سبحانه وتعالى، إذ إنه إذا نظرت إلى السماء في هذا اليوم فيمكنك مشاهدة أكبر وأسطع قمر هذا العام.

ظاهرة القمر العملاق

ويبحث مئات الملايين من الناس عن، بالفيديو ظاهرة القمر العملاق 2022.. بالصور ظاهرة القمر الوردي الفراولة، إذ يبدأ القمر في هذه اللحظات بأن يكبر كثيرا حتى يصبح عملاقان وهذه الظاهرة تسمى بظاهرة "السوبرمون" حين يقع القمر في أقرب نقطة له في مداره حول الأرض وجود الأرض في أقرب نقطه لها من الشمس، حيث يبعد القمر الليلة عن الأرض مسافة 356،976كم، وسيكون القمر أكبر بنحو 7‎%‎ وأكثر سطوعًا بنسبة 16٪ من البدر العادي، ترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، ظاهرة القمر العملاق.

القمر العملاق الأكبر عام 2022

ويبحث الملايين في هذه الآونة عن، القمر العملاق الأكبر عام 2022، فهي ظاهرة جميلة، إذ يكتمل نمو القمر، ويصبح عملاقا، ذو منظر خلاب يسر الناظرين، وإذا كنت تتابع القمر البدر شهرياً سوف تلاحظ الفرق في ظاهرة اليوم بالعين المجردة أو يمكنك ملاحظة السطوع الاستثنائي إذا استكشفت فوهات القمر باستخدام التلسكوب، وأفضل وقت يمكنك ان ترى البدر العملاق وقت شروقه سيكون تقريباً الساعة 7 مساء القمر وقتها سيكون لونه مائل للون الوردي أو الاحمر ناتج عن المسافة التي يقطعها الضوء خلال الغلاف الجوي.

#القمر_العملاق

She was just like the moon beautiful and far away..🤍 pic.twitter.com/gHjxB1u07m — ٱريُـ‘ـُجُـ‘ـُ (@AREEJ__1414) July 14, 2022

ما هو سبب تغير لون القمر

ويبحث الناس عن، ما هو سبب تغير لون القمر، إذ إن الإجابة تكمن في حيث تحدث هذه الظاهرة عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر، مما يؤدي لدخول القمر في ظل الأرض، وحجب أشعة الشمس عنه، ولكن تصل بعض هذه الأشعة إلى القمر عن طريق عبورها خلال أطراف الغلاف الجوي للأرض، مما يفقد درجات اللون الأزرق، وتبقى درجات اللون البرتقالي والأحمر، ليضيء القمر بها عندما تصل إليه.

The most beautiful view of the moon from the plane#القمر_العملاق pic.twitter.com/rWnUGeFNrt — 𝙼𝙰𝚁𝙰𝙼 🌕 (@Itzmarram) July 13, 2022

ما ظاهرة القمر الأحمر العملاق 2022