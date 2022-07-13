أسعار الذهب في سوريا اليوم الخميس 14 يوليو 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار الذهب في سوريا، ولاحظنا زيادة البحث عبر جوجل عن سعر الذهب في سوريا، لا سميا الاهتمام الكبير من قبل التجار ورجال الأعمال وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 14 يوليو 2022.

أسعار الذهب في سوريا اليوم الخميس 14 يوليو 2022

سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس في سوريا

انخفض سعر جرام الذهب من عيار 24 في سوريا اليوم، ليصل إلى 218 ألفاً و924 ليرة للشراء، مقابل 221 ألفاً و141 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس في سوريا

كذلك وصل سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم في سوريا إلى 200 ألف و510 ليرات للشراء، مقابل 202 ألف و541 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في سوريا

كما وصل سعر جرام الذهب من عيار 21 اليوم في السوق السورية إلى 191 ألفاً و644 ليرة للشراء، مقابل 193 ألفاً و585 ليرة للبيع.

أسعار الذهب في سوريا اليوم الخميس 14 يوليو 2022

سعر الذهب عيار 18اليوم الخميس في سوريا

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 في سوريا اليوم إلى 164 ألفاً و364 ليرات للشراء، و166 ألفاً و28 ليرة للبيع.

سعر أونصة الذهب اليوم الخميس في سوريا

وصل سعر أونصة الذهب اليوم في سوريا إلى 6 ملايين و820 ألفاً و70 ليرة للشراء، مقابل 6 ملايين و889 ألفاً و134 ليرة للبيع.

سعر الليرة الذهب اليوم الخميس في سوريا

كما وصل سعر الليرة الذهب اليوم في سوريا إلى مليون و534 ألفاً و516 ليرة للشراء، ومليون و550 ألفاً و55 ليرة للبيع.