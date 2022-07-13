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سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 14 يوليو 2022

وسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، اليوم الخميس، ما بين 29,250 ليرة للبيع و29,300 ليرة للشراء.

وكان سعر الدولار في لبنان سجل تسعيرة تراوح بين 29350 ليرة للشراء و29400 ليرة للبيع لكل دولار، أمس الأربعاء.