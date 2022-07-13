مقاومون يستهدفون بالرصاص مستوطنة "كريات أربع" في الخليل

استهدف مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022، مستوطنة "كريات أربع" المقاومة على أراضي شمال شرق محافظة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين أطلقوا النار صوب مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي شمال شرق الخليل، ولم تتحدث المصادر عن تفاصيل أخرى حول الحادثة.

وتشهد الأراضي الفلسطينية في الآونة الأخيرة وتيرة عنف متصاعدة وتوسيع لنطاق عمليات قوات الاحتلال في عدد من المدن والقرى المحتلة، ويصاحبها استخدام مُفرط للقوة ضد الفلسطينيين، مما أسفر عن سقوط ارتقاء شهداء، وإصابة واعتقال الآلاف.