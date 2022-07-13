سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 14 يوليو 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار الذهب في لبنان، ولاحظنا زيادة البحث عبر جوجل عن سعر الذهب في لبنان، لا سميا الاهتمام الكبير من قبل التجار ورجال الأعمال وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 14 يوليو 2022.

سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 14 يوليو 2022

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان ليهبط إلى 62.967 ألف ليرة (41.34 دولار)، مقابل 63.537 ألف ليرة (41.71 دولار) أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 48.974 ألف ليرة (32.15 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 41.978 ألف ليرة (27.56 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في لبنان

هوي سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في لبنان ليهبط إلى مستوى 73.462 ألف ليرة (48.23 دولار)، مقابل 74.127 ألف ليرة (48.67 دولار).

سعر الأوقية الذهب اليوم الخميس في لبنان

وسجل سعر الأوقية اليوم في لبنان نحو 2.611 مليون ليرة (1714 دولارا).

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في لبنان

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في لبنان (8 جرامات من عيار 21) نحو 587.700 ألف ليرة (385.84 دولار).