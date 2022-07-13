سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 14 يوليو 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الدولار في سوريا، والذي استقر في تعاملات اليوم الخميس في السوق السوداء، كما لاحظنا زيادة البحث عبر جوجل عن سعر الدولار في سوريا، لا سيما الاهتمام الكبير من قبل أصحاب محلات الصرفة والتجار ورجال الأعمال وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 14 يوليو 2022.

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 14 يوليو 2022

وبلغ سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء نحو 3960 ليرة للشراء، و3995 ليرة للبيع.

وعن سعر الدولار اليوم في حلب مقابل الليرة السورية سجل نحو 3950 ليرة للشراء، و3985 ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني اليوم الخميس في سوريا

واستقر سعر اليورو اليوم في سوريا عند مستوى 4018 ليرة للشراء، و4059 ليرة للبيع.

وبقي سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا عند مستوى 4743 ليرة للشراء، و4795 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس في سوريا

استقر سعر الريال السعودي اليوم في سوريا عند 1053 ليرة للشراء، و1066 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي اليوم الخميس في سوريا

وجاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا عند مستوى 1075 ليرة للشراء، و1088 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في سوريا

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا نحو 12874 ليرة للشراء، و13013 ليرة للبيع.