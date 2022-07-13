تشيلسي يُعلن رسمياً ضم رحيم سترلينغ

أعلن نادي تشلسي الإنجليزي، اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022، عن تعاقده مع المهاجم الدولي رحيم سترلينغ من مواطنه مانشستر سيتي.

وأصبح سترلينغ أول صفقة يبرمها نادي تشلسي منذ أن استحوذ عليه كونسورتيوم أميركي يقوده الأميركي تود بوهلي، منهيا حقبة دامت سبع سنوات في مانشستر سيتي.

وقال نادي "البلوز" في بيان على موقعه على الإنترنت "انضم نجم انجلترا رحيم سترلينغ إلى تشلسي قادمًا من مانشستر سيتي بعقد مدته خمس سنوات".

بحسب سكاي، فان اللاعب الذي خاض 77 مباراة دولية، سينتقل مقابل 47.5 مليون جنيه استرليني (نحو 56 مليون دولار)، فيما تحدثت بي بي سي عن صفقة بقيمة 50 مليون جنيه (نحو 59 مليون دولار).

وشارك سترلينغ (27 عاما) في 47 مباراة مع سيتي في الموسم الماضي وأحرز 17 هدفا وصنع تسعة أهداف بجميع المسابقات.

وكان مهاجم إنجلترا قد انتقل إلى مان سيتي قادما من ليفربول في يوليو 2015، وأحرز 131 هدفا في 337 مع البلوز.

ونال لقب الدوري مع سيتي في أربع مناسبات بالإضافة إلى لقب كأس الرابطة أربع مرات أيضا، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة.

لكنه خرج من حسابات المدرب بيب غوارديولا لفترات طويلة من الموسم الماضي إذ فضل المدرب الإسباني الاعتماد على فيل فودن وجاك جريليش.

وغاب سترلينغ عن التشكيلة الأساسية في مواجهة ريال مدريد في الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وشارك في التشكيلة الأساسية في ست من آخر 11 مباراة بالدوري.

ولعب المهاجم الدولي 77 مباراة مع إنجلترا، وسيكون إضافة لتشلسي الذي عانى لتسجيل الأهداف في الموسم الماضي وبعد رحيل روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلانو على سبيل الإعارة.

وأنهى فريق المدرب توماس توخيل الموسم الماضي في المركز الثالث، وسيحل ضيفا على إيفرتون في افتتاح الموسم الجديد في السادس من أغسطس.