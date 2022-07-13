هذه الفئة ممنوعة من تناول البازلاء

تحدثت خبيرة تغذية روسية عن فوائد البازلاء وما تحتوي على مواد غذائية مفيدة محذرة في الوقت نفسه فئة من الأشخاص من تناولها.

وقالت الخبيرة الروسية آنا بيلوسوفا، إن البازلاء تعتبر مصدرا ممتازا للبروتين، والأطباق التي يتم فيها دمج هذا المنتج مع اللحوم تحتوي على مجموعة مثالية من الأحماض الأمينية، بالإضافة لغناه بفيتامين ب.

ووجهت نصيحة قائلة: الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في عمل الجهاز الهضمي بضرورة إضافة البازلاء لبرنامجهم الغذائي، قائلة: يمكننا تناول البازلاء مرة أو مرتين أسبوعيا للحفاظ على عمل مثالي للأمعاء، كما ويمكن صنع حساء منه يمكن للأشخاص الذين يعانون من الإمساك من تناوله، ويكفي لصنعه 4 إلى 5 ملاعق من البازلاء.

وأضافت: يجب أن نتذكر أن البازلاء، مثل جميع البقوليات، تزيد من تكوين الغازات، وإذا كان الشخص يعاني من مشكلة مثل الانتفاخ، فمن الأفضل عدم تناولها مؤقتا.

وحذرت الخبيرة الأشخاص الذين يعانون من "البيلة البولية" من تناول البازلاء، حيث يمكن أن يؤدي حمض اليوريك الموجود في البازلاء سلبا على حالة المفاصل والكلى للمرضى الذين يعانون من الاضطراب الأيضي.