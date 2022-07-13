غزة: أسماء المراكز الصحية لفحص كورونا السريع وساعات العمل

أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الأربعاء، عن أسماء مراكز الرعاية الصحية الاولية التي تتوفر فيها خدمة سحب عينات الفحص السريع لكوفيد19 والتي ستعمل خلال يومي الجمعة والسبت القادمين وفق الآلية التالية:

أولا : محافظة شمال قطاع غزة

مركز صحي مسقط الشمال.

ثانيا: محافظة غزة

مركز صحي الصوراني .

مركز صحي شهداء الشاطئ .

ثالثا: المحافظة الوسطى

مركز صحي شهداء دير البلح

رابعا: محافظة خانيونس

مركز صحي شهداء خانيونس "البندر" .

خامسا: محافظة رفح

مركز صحي شهداء رفح "أبو الوليد" .

وأشارت الصحة إلى العمل في المراكز الصحية سيكون من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 8 مساء.

وذكرت أن غدا الخميس ستكون الخدمة متوفرة في المراكز الصحية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 مساء، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان آلية العمل للأسبوع القادم.