أسعار البنزين والمواصلات اليوم في مصر 2022.. لماذا رفعت مصر أسعار البنزين، سادت حالة من الغضب والاستنكار والاستياء عموم الشعب المصري بعدما قررت الحكومة المصرية رفع سعر لتر البنزين في الجمهورية، لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعاني منها البلاد، إذ إن أعدادا كبيرة منهم تعيش تحت خط الفقر نتيجة الأزمات الاقتصادية التي تحل عليهم، في ظل غلاء أسعار السلع الأساسية، وما يقابلها من أجر متدني لا يمكن للعامل المصري أن يجلب مستلزمات أسرته.

أسعار البنزين الجديدة في مصر 2022

ويبحث المواطنون والموظفون وأصحاب المركبات العمومية والملاكي الخاصة عن، أسعار البنزين والمواصلات اليوم في مصر 2022.. لماذا رفعت مصر أسعار البنزين، لاسيما وأن ارتفاع الأسعار قد تؤثر على شريحة كبيرة في المحافظات المصرية، خاصة أسعار المواصلات لدى المواطنين في مصر الذين يذهبون إلى عملهم وجامعاتهم ومدارسهم والأسواق وغيرها، لهذا ترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أسعار البنزين الجديدة في مصر 2022، لتختصر عناء البحث على المواطنين المصريين.

- اسعار #البنزين والسولار بعد زيادتها اليوم



"قبل اي كلام عشان محدش يلعب بعقلك، #مصر رقم 13 علي العالم في رخص البنزين يعني قدامنا 182 دوله اغلي مننا منهم اخواتنا دول الخليج منتجين البترول نفسهم.. وكمان رقم 7 علي العالم في رخص السولار يعني قدامنا 188 دوله اغلي مننا"#تحيا_مصر✌️🇪🇬 pic.twitter.com/gYLill7Mdm — EslAm OthmAn🦅🇪🇬 (@Esll7970Gladii) July 13, 2022

اسعار المواصلات في مصر

وبعد الإعلان عن ارتفاع أسعار البنزين في مصر، بدأ المواطنون يتساءلون عن اسعار المواصلات في مصر، وهل تتأثر في القرار الصادر عن السلطات المصرية، أم لا، إذ إنه وفق الجهات المختصة، فإن الزيادة الجديدة في تعريفة الركوب لوسائل المواصلات داخليًا وبين المحافظة والأخرى ستكون ما بين 5 % إلى 7 % على جميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة صباح اليوم الأربعاء مع عرضها بصورة واضحة بكافة المواقف.

اسعار البنزين اليوم ١٣ ٧ ٢٠٢٢

ويبحث المصريون عن، اسعار البنزين اليوم ١٣ ٧ ٢٠٢٢، وذلك بعدما قررت الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار بين 50 قرشا وجنيه للتر، إلى جانب رفع أسعار المازوت والكيروسين وذلك لمدة 3 أشهر لحين مراجعتها، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم، وأصبحت الأسعار الجديدة 8 جنيهات للتر البنزين 80 بزيادة 50 قرشا، و9.25 جنيه للتر البنزين 92 بزيادة 50 قرشا، و10.75 جنيه للتر البنزين 95 بزيادة جنيه، و7.25 جنيه للتر السولار والكيروسين بزيادة 50 قرشا، وثبتت الحكومة أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء، مع زيادة سعر الطن المورد لباقي الصناعات 400 جنيه ليصبح سعر الطن 5000 جنيه.

أسعار البنزين في مصر اليوم الأربعاء 13- 7- 2022 بعد الزيادة الجديدة

وبات شغل المواطنين في مصر البحث عن، أسعار البنزين في مصر اليوم الأربعاء 13- 7- 2022 بعد الزيادة الجديدة، و، أسعار البنزين والمواصلات اليوم في مصر 2022.. لماذا رفعت مصر أسعار البنزين، وذلك بعدما طبقت الأسعار الجديدة بالبنزين عقب الزيادة الجديدة من صباح اليوم الأربعاء الموافق 13 يوليو 2022، وقد جاءت أسعار البنزين الجديدة بالنحو التالي: أسعار البنزين اليوم، إذ وصل سعر بنزين 80 بقيمة (8.00) عقب أن كان 7.50 جنيها للتر، وبلغ سعر بنزين 90 بسعر قيمة (9.25) وذلك بعد أن كان سعره 8.75 جنيها للتر الواحد، ووصل سعر بنزين 92 بسعر مبلغ (10.75) عقب أن كان بقيمة 9.75 جنيها للتر.