بايدن: يجب العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران وسنستخدم القوة كملاذ أخير

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022: إن أسوأ شيء نراه اليوم هو امتلاك إيران للأسلحة النووية، لافتا إلى أن واشنطن لن تتردد في استخدام القوة ضد طهران كحل أخير لهذا الملف. وفق قوله.

وفي مقابلة خاصة مع القناة "12" العبرية، أضاف بايدن: "أعتقد أنه يجب العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران والقرار بيد طهران الآن".

وتابع: "إن الهدف هو أن نتمكن من العودة إلى الاتفاقية مع إيران و"جعلها قصيرة"، لقد ارتكب الرئيس السابق (يقصد دونالد ترامب)، خطأ فادحاً عندما ترك الاتفاقية، إيران الآن أقرب إلى تطوير أسلحة نووية مما كانت عليه في الماضي". وفق ما صرح به.

ووفق بادين، فإن الولايات المتحدة لن تتردد في استخدام القوة ضد إيران إذا لزم الأمر قائلا: "سنفعل هذا كملاذ أخير". على حد قوله.

وفي سياق منفصل، قال الرئيس الأمريكي جو بادين: "كلما اندمجت (إسرائيل) في المنطقة -يقصد التطبيع مع الدول-، كلما زاد احتمال وجود طريقة للتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين في وقت لاحق". حسب تعبيره.

وأشار إلى أن "تطبيع (إسرائيل) مع السعودية شيء يمكن أن يستغرق وقتًا طويلاً، لكن تعميق العلاقة بمعنى القبول المتبادل والعمل معًا في جميع الأشياء - إنه أمر منطقي بالنسبة لي".

ووصل الرئيس الامريكي جو بايدن إلى فلسطين المحتلة، اليوم الأربعاء، للقاء المسؤولين في حكومة الاحتلال الصهيوني، على مدار يومين كاملين، وحسب جدول الزيارة سيلتقي بايدن برئيس السلطة محمود عباس في الثانية عشرة من ظهر يوم الجمعة المقبل في بيت لحم جنوب الضفة المحتلة لمدة ساعة فقط.