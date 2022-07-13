أسعار تعريفة الركوب في مصر والقاهرة وأسيوط بعد رفع سعر الوقود 2022

أسعار تعريفة الركوب في مصر بعد رفع أسعار الوقود 2022، حيث يبحث المصريون عن سعر تعريفة الركوب بين كل محافظة وأخرى، لا سيما زيادة البحث عبر محركات جوجل عن أسعار تعريفة الركوب في مصر بعد رفع أسعار الوقود، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم أسعار تعريفة الركوب في مصر بعد رفع أسعار الوقود 2022.

أسعار تعريفة الركوب في مصر بعد رفع أسعار الوقود 2022

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أصدر توجيهات عاجلة مع وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين، للتأكيد على ضرورة تحديد أسعار تعريفة الركوب بين كل محافظة وأخرى.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك زيادة في الحملات المشتركة من الأجهزة المعنية على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية داخل كل محافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة مع ضرورة أن تتناسب الزيادة في أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

وكلف مدبولي بتفعيل غرفة العمليات بمركز معلومات مجلس الوزراء، لتتولى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، كما كلف منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، بسرعة التعامل مع أي شكوى ترد للمنظومة من المبالغة في زيادة تعريفة الركوب، أو احتكار المنتجات البترولية.

نسبة الزيادة في تعريفة الركوب في مصر

وأشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أنه طبقا لما أعلنه وزير التنمية المحلية فإن الزيادة الجديدة في تعريفة الركوب لوسائل المواصلات داخليًا وبين المحافظة والأخرى ستكون ما بين 5 % إلى 7 % على جميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة صباح اليوم الأربعاء مع عرضها بصورة واضحة بكافة المواقف.

وأوضح نادر سعد أن هناك تعليمات واضحة من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بقيام السادة المحافظين بالمرور على مواقف السرفيس ومحطات الوقود للتأكد من انتظام العمل بالمواقف وعدم استغلال المواطنين، مع التنبيه على القيادات التنفيذية بالمرور على مدار اليوم للمتابعة والتعامل بحسم مع أي مخالفات لسائقي السرفيس والنقل الجماعي واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين.

وضع ملصق خط السير والأجرة المقررة

وأكد وزير التنمية المحلية علي ضرورة وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

تعريفة الركوب المقررة لسيارات التاكسي في محافظة أسيوط

8.5 جنيه تعريفة الركوب المقررة لسيارات التاكسي في محافظة أسيوط.

2.25 جنيه السيرفيس داخل مدينة أسيوط

4.5 جنيه لمدينة أسيوط الجديدة

2.25 جنيه السرفيس داخل مدينة أسيوط الجديدة

11.75 جنيه الأجرة بين مدينة أسيوط ومراكزها لديروط

9 جنيهات للقوصية

5 جنيهات لمنفلوط

4.75 جنيهًا لأبوتيج

7 جنيهات لصدفا

8 جنيهات للغنايم

5 جنيهات لساحل سليم

7 جنيهات للبدارى

3.75 جنيهًا لأبنوب

2.75 جنيه للفتح.

تعريفة الركوب المقرر بين أسيوط والمحافظات الأخرى 2022